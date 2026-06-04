Por qué no juega hoy Lamine Yamal en el amistoso de España vs. Irak

El delantero de Barcelona no podrá estar presente en el amistoso de su selección en La Coruña.

En el Estadio Abanca-Riazor de La Coruña, la Selección de España se despide de su público al enfrentarse a la Selección de Irak en un encuentro amistoso previo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que será parte del Grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Para este encuentro, el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente, no podrá contar con una de sus máximas figuras como lo es Lamine Yamal, debido a que continúa recuperándose de una lesión que lo tiene a maltraer y que lo marginó de las canchas en el cierre de la temporada.

Es que, el delantero de 18 años sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras ejecutar un penal en la victoria de Barcelona ante Celta de Vigo. Como consecuencia de esta lesión, tuvo un plazo de recuperación de 4 a 5 semanas hasta poder volver a entrenar con normalidad.

Lamine Yamal se lesionó ante Celta de Vigo.

Tal es así que está en duda para el debut de la Roja en el certamen mundialista, que será el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde. Mientras tanto, entrenará de manera diferenciada a la espera de poder estar a las órdenes de Luis de la Fuente en el corto plazo.

España vs. Irak por el amistoso internacional: minuto a minuto

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