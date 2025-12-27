Pudo ser rival de Argentina en el Mundial 2026: el día que Rayan Cherki, figura de Manchester City, le cerró la puerta a la Selección de Argelia

No caben dudas que uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad es Rayan Cherki. El híper talentoso que brilla con la camiseta de Manchester City y atraviesa un momento de gracia deslumbrando con su inmensa calidad, bien pudo haber sido rival de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, pero finalmente decidió representar a su propio país internacionalmente.

Nacido en Lyon el 17 de agosto de 2003, el zurdo optó por defender a la Selección de Francia, a pesar de tener ascendencia y la posibilidad de jugar para la Selección de Argelia. Si bien es una realidad que viste la casaca de su nación, su tardía convocatoria orientaba los caminos a que podía ser parte del combinado africano del cual provienen sus orígenes ancestrales.

Lo cierto es que Cherki no dudó y juega para Francia. De hecho, él mismo reveló los detalles de cómo se dio la oportunidad de representar a su país y cómo habían sido los contactos para una eventual participación con la nación argelina. “Para ser franco, nunca he tenido contacto oficial con ninguna de las dos selecciones“, sentenció en primera instancia el crack del City.

Rayan Cherki, futbolista de Manchester City y la Selección de Francia. (Getty Images)

En una entrevista exclusiva que brindó con L’Equipe en junio de 2025 cuando fue convocado por primera vez a la selección de Francia, se sinceró y confesó diversas cuestiones que no se conocían. “Antes de empezar mi carrera en 2019, mi padre conoció a Djamel Belmadi (exseleccionador de la selección argelina) a través de un amigo en común durante una de sus visitas a Lyon“, empezó.

Y luego Rayan agregó: “Desde entonces, las únicas personas que me han hablado del tema son tres jugadores que conozco personalmente, y hace unas semanas, Paolo Rongoni (preparador físico de Argelia), a quien conocí en Lyon. Pero nunca he hablado con ningún entrenador ni con el presidente de ninguna otra federación. Ninguno de ellos ha intentado siquiera contactarme”.

Así, el habilidoso que encandila a todos con sus jugadas alucinantes en Inglaterra, resolvió defender la camiseta de Francia por sobre la de Argelia. Por una cuestión de respeto a su país, que fue de la mano de una indiferencia de parte de los africanos que no lo tentaron para quedárselo, Cherki optó por jugar para Francia y muy probablemente estará en la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que el surgido de las divisiones inferiores de Lyon, club en el que se dio a conocer, fue vendido a Manchester City por 35 millones de euros en el mercado de pases de mediados de 2025. Rápidamente se ganó un lugar en el equipo de Pep Guardiola y también se convirtió en una fija para el combinado galo, con el que sueña disputar el Mundial en Norteamérica.

