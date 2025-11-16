A casi 6 meses del Mundial y en medio del escándalo con Mbappé, confirman que Zidane será el próximo DT de la selección de Francia

En las últimas horas salió a la luz un nuevo escándalo que involucra a Kylian Mbappé y el enojo de sus compañeros por tratos de privilegio en la selección de Francia, por ser desafectado de la concentración después de haber sellado la clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de las Eliminatorias Europeas. Y ahora se confirmó una noticia que sacude a todo el ambiente…

Bien se sabe desde hace tiempo que Didier Deschamps no seguirá siendo el entrenador más allá del Mundial. Aunque eso está planificado desde hace muchos meses, nunca se supo con total efectividad quién sería su reemplazante, lo que cambió en estos días. Por ese motivo, en este contexto polémico en el vestuario galo, la novedad es una bocanada de aire fresco.

Lo cierto es que Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de Francia. Después de que se desarrolle la Copa del Mundo en Norteamérica entre junio y julio, Deschamps dará un paso al costado y dejará vacante el puesto. Dicho lugar será ocupado por el histórico volante que supo marcar un antes y un después en el fútbol, que hace un buen lapso de tiempo que no dirige.

Zinedine Zidane, ex mediocampista y actual director técnico francés. (Getty Images)

La información difundida por los medios franceses y ratificada por AS, es contundente: Zidane dirigirá a Francia. Solamente se trata de una cuestión de tiempo de que termine el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, para verlo en el banquillo. Por su parte, Deschamps tiene grandes chances de continuar su camino en un equipo de Arabia Saudita.

Cabe recordar que Zinedine no está activo desde 2021, cuando se fue de Real Madrid. Después de un breve tiempo en el Castilla, su estadía en el conjunto merengue fue su primer desafío y, hasta ahora, el último. El resultado habla por sí solo: 3 UEFA Champions Leagues consecutivas, 2 Mundial de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España.

A su vez, Didier está a cargo de la selección de Francia desde 2012, por lo que se pondría punto final a un largo proceso de 14 años ininterrumpidos. Dirigió el Mundial 2014, se consagró campeón del mundo en 2018 y viene de perder la final en Qatar 2022 donde cayó contra la Selección Argentina. Además, estuvo en 3 Eurocopas y otras 3 Ligas de Naciones, donde ganó la de 2021.

Didier Deschamps, director técnico de la selección de Francia. (Getty Images)

