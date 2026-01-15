Es tendencia:
Racing de Santander vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow y Movistar por los octavos de final de la Copa de Rey: minuto a minuto

En un enfrentamiento a partido único en el estadio del elenco de segunda división, se define el pase a los cuartos de final.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de ambos equipos ya realizan los trabajos precompetitivos.

¡ASÍ VA RACING DE SANTANDER!

Jokin Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García; Íñigo, Aldasoro; Suleiman, Guliashvili, Maguete; Arana.

¡ASÍ FORMA BARCELONA!

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Casadó, Marc Bernal; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferrán Torres.

Dónde ver Racing de Santander vs. Barcelona

El encuentro por los octavos de final de la Copa del Rey puede sintonizarse a través de la pantalla de Flow Sports y Movistar Eventos, además de seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Nahuel De Hoz

Racing de Santander y Barcelona se miden por la Copa del Rey.
© GettyRacing de Santander y Barcelona se miden por la Copa del Rey.

Este jueves se enfrentan Racing de Santander y Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. El partido que se disputa en el Campos de Sport de El Sardinero comienza a partir de las 17 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje de José Sánchez. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de Flow Sports y Movistar Eventos, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

