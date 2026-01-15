Racing de Santander vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow y Movistar por los octavos de final de la Copa de Rey: minuto a minuto

El encuentro por los octavos de final de la Copa del Rey puede sintonizarse a través de la pantalla de Flow Sports y Movistar Eventos, además de seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Joan García ; Jules Koundé , Pau Cubarsí , Gerard Martín , Alejandro Balde ; Marc Casadó , Marc Bernal ; Lamine Yamal , Dani Olmo , Marcus Rashford ; Ferrán Torres .

Jokin Ezkieta ; Mantilla , Manu Hernando , Castro , Mario García ; Íñigo , Aldasoro ; Suleiman , Guliashvili , Maguete ; Arana .

Este jueves se enfrentan Racing de Santander y Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. El partido que se disputa en el Campos de Sport de El Sardinero comienza a partir de las 17 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje de José Sánchez. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de Flow Sports y Movistar Eventos, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.