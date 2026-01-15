Pese a la crisis en Real Madrid, FIFA considera que Franco Mastantuono será figura del Mundial 2026: “Buena posición”

Desde su llegada a Real Madrid, Franco Mastantuono fue de más a menos, ya que inició como titular, pero tras una lesión en el pubis solamente fue titular dos veces en más de un mes y es criticado por los hinchas en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo comandado por Álvaro Arbeloa.

Más allá del mal momento que atraviesa el argentino, en su página web, FIFA publicó un reporte con las 10 mejores promesas que disputarán el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y el surgido de las divisiones inferiores de River está en este listado junto a Lamine Yamal.

Dentro de este reporte, tuvieron en cuenta la edad de los futbolistas, ya que no superan los 20 años. Además, son representantes de 9 selecciones distintas, de todos los continentes, y el único país que tiene dos jugadores en la lista es España, con el mencionado Yamal más Pau Cubarsí.

“Dada la solidez de las opciones ofensivas del Real Madrid, muchos creían que la temporada de debut de Mastantuono en la capital española podría ser una de transición. Sin embargo, el jugador de 18 años se ha convertido en una pieza clave del equipo de Xabi Alonso”, explica el informe.

Siguiendo por la misma línea, agregaron: “Antes de sufrir una lesión a principios de noviembre, había jugado en todos los partidos de Liga con los blancos, excepto en dos, y había marcado su primer gol liguero en la victoria por 1-4 sobre el Levante. El extremo, que debutó con Argentina en la victoria por 0-1 sobre Chile en la fase de clasificación para la Copa Mundial 2026 el pasado mes de junio, cuenta ahora con tres internacionalidades y está en buena posición para ayudar al equipo de Lionel Scaloni a defender su título”.

De cara al Mundial, Mastantuono buscará tener continuidad bajo la conducción de Álvaro Arbeloa en Real Madrid, ya que aún no está asegurada su presencia en la lista de 26 jugadores, aunque es bien considerado por Lionel Scaloni, a tal punto que jugó en los últimos partidos de eliminatorias y a pesar de su lesión, acompañó en las giras amistosas.

Dentro de la lista de 26 jugadores que dará el DT de la Albiceleste, Mastantuono peleará por un lugar con Paulo Dybala, Facundo Buonanotte, Matías Soulé y Claudio Echeverri para ser una alternativa de Lionel Messi en la ofensiva en caso de que el capitán no pueda completar un encuentro.

Las 10 promesas destacadas por FIFA de cara al Mundial

Lucas Brooke-Smith (Nueva Zelanda)

Pau Cubarsí (España)

Yan Diomande (Costa de Marfil)

Estevao (Brasil)

Lennart Karl (Alemania)

Franco Mastantuono (Argentina)

Gilberto Mora (México)

Ibrahim Mbaye (Senegal)

Kendry Páez (Ecuador)

Ryunosuke Sato (Japón)

Lamine Yamal (España)

