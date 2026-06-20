Ronaldinho volverá al fútbol profesional a los 46 años y ya se confirmó su nuevo equipo

Ocho años después de su retiro de la actividad, el astro brasileño volverá al ruedo en el fútbol europeo. Sorpresa total.

Ronaldinho es uno de los mejores futbolistas que han pisado una cancha en las últimas décadas. Brilló en la Selección de Brasil, pero también en equipos del calibre de Barcelona y Milan, dejando un legado plagado de talento, creatividad y arte. Por eso, cuando en 2018 se retiró de la actividad profesional, entristeció a propios y extraños.

Sin embargo, en las últimas horas, el mundo del fútbol comenzó a saltar de alegría de nuevo. Es que, con nada más ni nada menos que 46 años de edad, el volante ofensivo volverá al fútbol profesional. Será en el Ravenna FC de la Serie C de Italia. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que no hizo más que revolucionarlo todo.

Según informaron “La Gazzetta dello Sport” y la agencia de noticias italiana “ANSA”, Ronaldinho se transformará oficialmente en fichaje de dicho combinado europeo en las próximas horas. Inclusive, está programado un anuncio que tendrá lugar el próximo martes 23 de junio, por intermedio de un evento en Miami, Estados Unidos.

En dicha ceremonia también se presentará la nueva indumentaria del propio equipo italiano, aunque todos los flashes se los llevará el campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, que se pondrá a disposición del cuerpo técnico desde el puntapié inicial de esta campaña. De todos modos, hay varios puntos a aclarar.

Ronaldinho con la camiseta de Milan. (Foto: Getty)

Sucede que el espíritu de esta operación está más ligado a lo comercial. Y así lo deslizó Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna: “¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo. Un campeón como él, un fuera de serie, no tiene edad. Hará un evento de marketing con nosotros. Ojalá aún pudiera jugar”. Por ende, habrá que aguardar para ver cómo se suceden los hechos.

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“Nuevos colores, misma sonrisa. Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría en mí”, expresó al respecto el jugador que militó en Gremio de Porto Alegre, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

No es un detalle menor que el Ravenna, que la temporada pasada estuvo muy cerca de conseguir el anhelado ascenso hacia la Serie B de Italia, iniciará una nueva temporada con la ambición de concretar ese objetivo. Y, el desembarco de Ronaldinho, puede traducirse en una maniobra inteligente, fundamentalmente desde el marketing.

Las estadísticas de Ronaldinho

A nivel de clubes, Ronaldinho ha sabido ver acción en 695 partidos de carácter oficial, cosechando 266 goles y 170 asistencias. En total, acumula nada más ni nada menos que 20 títulos.

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DATOS CLAVE

Ronaldinho regresará al fútbol profesional a los 46 años con Ravenna FC.

Martes 23 de junio será la presentación oficial del fichaje en Miami.

695 partidos oficiales disputó a nivel de clubes durante su carrera profesional.