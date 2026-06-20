En pleno Mundial con Brasil, Casemiro es nuevo refuerzo de Inter Miami: el rol clave de Messi

El ex Real Madrid fue titular en los dos partidos de la Copa del Mundo y ahora emigra a la MLS tras su paso por Manchester United.

En plena Copa del Mundo 2026, donde representa a la Selección de Brasil, optó por cambiar de destino. Aunque había indicios hace tiempo, se acaba de confirmar que Casemiro continuará su carrera profesional en Inter Miami. En ese sentido, el mediocampista deja la elite europea después muchos años y regresa al continente, pero no a su país de origen, sino a la región del norte.

Tras su histórico paso por Real Madrid en el que marcó un antes y un después, el volante central pasó a Manchester United, pero le puso punto final a su estadía de 4 años en Inglaterra. De esta manera, el multicampeón tomó la decisión de arribar a la Major League Soccer que continúa reclutando estrellas de todo el planeta y cumplirá su ansiado deseo de jugar con Lionel Messi.

Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, tridente histórico de Real Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que ahora es un hecho: Casemiro jugará en Inter Miami. El equipo sensación de Norteamérica incorpora un refuerzo de elite y se sumará ni bien termine el Mundial o al menos la participación de Brasil. A pesar de que todavía se desconoce la duración del contrato que tendrá, está confirmado que su próximo paso será vistiendo la camiseta rosada de Las Garzas.

Un dato importante a tener en cuenta es que llega como agente libre, por lo que no habrá desembolso por su traspaso. Además, hay que resaltar que rechazó ofertas de Europa y de Arabia Saudita debido a que su máxima prioridad era arribar al fútbol de Estados Unidos, que sigue en pleno crecimiento. Así las cosas, a sus 34 años, abandona el Viejo Continente para volver a América.

Casemiro, mediocampista de la Selección de Brasil. (Getty Images)

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Hace un puñado de semanas, el brasileño habló sobre su salida de Manchester y expresó: “Unirme al United fue la mejor decisión de mi vida. Seré un fan para siempre“. Además, el experimentado mediocampista manifestó: “Es salir por la puerta grande. Fueron cuatro años hermosos, maravillosos y estoy eternamente agradecido no solo al club, sino a los aficionados”.

Desde su arribo a mediados de 2022 por un desembolso de 71 millones de euros, Casemiro disputó un total de 160 partidos oficiales con la camiseta de Manchester United en 4 temporadas. En ese lapso, convirtió 26 goles, repartió 14 asistencias, acumuló 39 tarjetas amarillas y sufrió 4 expulsiones. A su vez, conquistó 2 títulos domésticos: Carabao Cup 2023 y FA Cup 2024.

Casemiro, en su despedida de Manchester United. (Getty Images)

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