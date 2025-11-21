Es tendencia:
Torneo Clausura

Revelaron el plan maestro que tiene Carlos Tevez para que Talleres elimine a Boca

El entrenador del elenco cordobés quiere hacer historia tras haberse salvado del descenso. Y tendrá que hacerlo ante Boca.

Por Julián Mazzara

Carlos Tevez, entrenador de Talleres.
Talleres tiene que viajar hasta el barrio porteño de La Boca para enfrentarse, este domingo a las 20:00, a Boca. El encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura sentenciará el regreso de Carlos Tevez al Estadio Alberto J. Armando para enfrentarse al club de sus amores.

Sin duda alguna, será un partido de alto vuelo. No solo se definirá al rival de Vélez Sarsfield o Argentinos Juniors, que se enfrentarán un día antes, sino que también sentenciará el cielo o el infierno para cualquiera de los dos equipos, ya que el que pierda tendrá vacaciones anticipadas.

Con vistas a lo que ocurrirá en Brandsen 805, a lo largo de las últimas horas, se conocieron detalles del plan que tiene el Apache para lastimar a los de Claudio Úbeda y así eliminarlos del campeonato doméstico: “En Boca creen que de los últimos partidos, Talleres puede ser el que intente jugarle de contragolpe y palo por palo“, exclamó el periodista Augusto César, en ESPN.

Respecto a la propuesta que tiene el Sifón para anular al elenco cordobés, la fuente citada exclamó: “Creo que están preparando un partido que puede ser golpe por golpe“, concluyó. De esta manera, se espera que el trámite del cotejo tenga muchísimo vértigo, sea de transiciones rápidas y que las ocasiones de peligro estén a la orden del día.

El conjunto cordobés piensa en Boca. (Prensa Talleres)

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

  • Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
El cuadro del Torneo Clausura.
DATOS CLAVES

  • Talleres jugará contra Boca el domingo a las 20:00 en La Bombonera por octavos de final.
  • El partido marca el regreso de Carlos Tevez al Estadio Alberto J. Armando como DT de Talleres.
  • El ganador será rival de Vélez Sarsfield o Argentinos Juniors en cuartos de final.
