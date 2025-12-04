Carlos Tevez se definió como DT y habló de la posibilidad de dirigir Boca: “No desespero”

La última visita a La Bombonera de Carlos Tevez, que sufrió hasta la última fecha del Torneo Clausura para mantener a Talleres de Córdoba en Primera División, terminó con la eliminación a manos de Boca en los octavos de final de los playoffs por el título y lo puso a trabajar casi de inmediato en el armado del plantel para volver a convertir al equipo en protagonista del fútbol argentino.

Cómodo en Córdoba y con la posibilidad de moldear ahora un plantel a su gusto, el entrenador remarcó la importancia de hablarle de frente a los jugadores, se definió como “pragmático” e incluso se refirió al deseo de poder dirigir más pronto que tarde al Xeneize.

“Yo creo que esos momentos llegan, no hay que buscarlos. Estoy tranquilo, no me desespero por ser DT de Boca. Estoy tranquilo en Córdoba, contento con el club y se que se va a dar en algún momento”, dijo en una entrevista concedida a DSports Radio.

Tevez recordó la reciente derrota y eliminación de su equipo a manos del Xeneize en La Bombonera y aseguró que “el recibimiento (de los hinchas) fue gratificante porque te dice que hiciste las cosas bien”. Sobre las opciones que tuvieron sus dirigidos de poner en problemas a los de Claudio Úbeda, analizó: “Si nosotros hacíamos el penal ante Boca, pasábamos a superarlos en La Bombonera. El segundo tiempo hubiese sido totalmente diferente. Los jugadores de Boca hoy tienen la flechita para arriba: te llegan una vez y te hacen gol”.

Tevez tuvo en La Bombonera su último partido oficial del año. (Getty).

Confiado en mejorar la última versión de Talleres

Carlos Tevez se refirió a cómo la posibilidad de trabajar al equipo desde la pretemporada y poder reforzarlo con jugadores de su gusto será clave para mejorar la versión que mostró Talleres y sufrieron sus hinchas a lo largo del último semestre.

“Soy pragmático porque el fútbol argentino a veces te requiere ser ofensivo y otras salir de contragolpe. Me tocó llegar dos días antes del comienzo del torneo y a una semana del cierre del mercado. Tenía que confiar en el plantel que tenía para salir de esta situación. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el plantel y se empieza de nuevo“, dijo.

Y agregó: “El entrenador tiene que hablar de frente. Lo peor que le podés hacer a un jugador es mentirle. A mí me tocó ahora hablar con los muchachos que no vamos a tener en cuenta. Tenemos que reducir el plantel y armarnos bien para pelear”.

