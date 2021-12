En el Camp Nou, el Kun Agüero brindó una conferencia de prensa y anunció de manera oficial su retiro del fútbol. Conocé los detalles sobre el problema de salud que obligó al ex delantero a abandonar la actividad profesional.

Sergio Agüero recorrió las portadas de los medios de comunicación mundiales por un motivo que deseaba evitar. Luego de semanas repletas de rumores, el Kun brindó una conferencia de prensa en el Camp Nou y, a los 33 años, anunció de manera oficial su retiro del fútbol profesional a causa de un problema de salud que le fue diagnosticado en noviembre pasado.

Durante el último tiempo, el ex delantero, quien se había incorporado a Barcelona en julio de este año después de haber finalizado su contrato con Manchester City, consultó a diferentes especialistas médicos para evaluar la posibilidad de continuar jugando. Pese a su deseo, los profesionales le recomendaron abandonar la actividad y priorizar su salud.

De esta manera, el campeón con la Selección Argentina de la Copa América 2021 le puso punto final a su trayectoria de modo inesperado. Entre sus ciclos en Independiente, Atlético Madrid, el City, el Barsa y la Albiceleste, el Kun Agüero disputó 786 partidos, convirtió 427 goles y conquistó 18 títulos.

Por qué se retiró el Kun Agüero

El motivo que lo obligó a retirarse del fútbol profesional fue una arritmia cardíaca. "Se le encontró una cicatriz, probablemente de alguna miocarditis, que le trajo esa arritmia. Lo que se hace es quemarla. Eso anduvo bien, no repitió nada en este mes. Ahora, el consejo, a esta altura de la carrera, es que el fútbol profesional lo dejara", explicó Roberto Peidro, cardiólogo del Agüero, en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "Si bien fue tratada la arritmia y no está tomando ningún medicamento, si está sometido a un entrenamiento intenso varias horas, con sobrecarga cardíaca por día, con un estrés permanente por la competencia al nivel en el que se mueve él, le estaríamos generando una sobrecarga en el corazón que me parece que es arriesgarse. A esta altura no tiene por qué arriesgarse. Por suerte se lo detectó y se lo trató".

Cuál fue el último partido del Kun Agüero

El ex atacante disputó su último partido el pasado 30 de octubre, cuando Barcelona igualó 1-1 con Alavés por La Liga de España. En aquella ocasión, debió abandonar el campo de juego a los 42 minutos del primer tiempo a causa de un dolor en el pecho y, más tarde, se le detectó la mencionada afección cardíaca.