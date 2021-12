Fue uno de los máximos anotadores de Liga Profesional, pero su contrato terminó y volverá a jugar en la Primera Nacional. A no ser que aparezca algún interesado...

La temporada 2021 llegó a su fin y el mercado de pases está que arde. Facundo Farías es el gran protagonista por el que se pelean Boca y River, llueven ofertas por Julián Álvarez y varios preguntan condiciones por José Manuel López, aunque uno de los delanteros del año ha quedado relegado. A pesar de ser uno de los goleadores revelación de la Liga Profesional, puede que vuelva a la Primera Nacional.

A pesar de la floja campaña de Central Córdoba de Santiago del Estero, que culminó entre los últimos cinco de la tabla, el campeonato de Milton Giménez fue brillante. El 9 convirtió 11 goles, uno más que Braian Romero y Bou y apenas siete menos que Julián Álvarez, pero aún así podría bajar de categoría.

+Los goles de Giménez en la Liga Profesional

Milton Giménez: ¿De goleador revelación de la Liga Profesional a la Primera Nacional?

Con 25 años y una carrera pura de Ascenso, el delantero nacido en Grand Bourg pasó por Atlanta (el dueño de su pase), Midland y Comunicaciones antes de tener la chance de mostrarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero claro, no arregló su continuidad en el equipo santiagueño y debe presentarse a entrenar con el Bohemio.

“Hasta el último partido yo tenía la intención de quedarme, el tema es que nunca me mandaron los contratos, nunca se volvieron a comunicar conmigo. Se podía haber llegado a un acuerdo, pero pasaron cosas que, creo, no eran las correctas y por eso no se llegó a buen puerto", explicó el 9 antes de partir de Central Córdoba.

Ahora, espera ofrecimientos. "Se están evaluando ofertas. En teoría, el 5 de enero me tendría que presentar en Atlanta. Estaría bueno si aparece algo de Primera. Si es del exterior, sería aún mejor", confesó en diálogo con El Liberal. ¿Alguien parará la oreja y le meterá un llamado al punta?