Barracas Central comenzó la gestión de Chiqui Tapia en la B Metropolitana y, al igual que el recordado Arsenal de Julio Grondona, creció notablemente. Un mecanismo de solidaridad (mal llamado derecho de formación) le otorgó una diferencia económica que le permitió hacer reformas en Olavarría y Luna, ganó de punta a punta la Primera B Metro y está a un paso de la Liga Profesional. Claro, con una Primera Nacional en el medio a la que le sobraron polémicas y las redes no se olvidan...

Con un estadio que lleva el nombre del Presidente de la AFA y envuelto en todas las críticas, el equipo de Tapia traza una línea paralela al Arse de Julito. Aunque da pasos largos. A diferencia de los del Viaducto, que subieron de la B Metro a Primera en diez años, el Guapo podría pegar el doble salto en dos años y con una pandemia en el medio. Y con algunos fallos arbitrales que hacen ruido en el Ascenso. Enfrente, Quilmes también arriba con una mancha vs. Ferro.

Barracas Central y los comienzos de una polémica interminable

En la temporada 2018/19, siete fechas antes del final del torneo, Barracas Central logró el ascenso a la B Nacional por primera vez en su historia. Pero la polémica allí recién comienza si tenemos en cuenta que aquel torneo de la B Metro comenzó otorgando dos lugares en la ex B Nacional (uno para el campeón y uno para el ganador del Reducido) y, después de un cambio con más de la mitad del certamen disputado, pasó a tener ¡cuatro ascensos directos y uno por Playoffs!

Nobleza obliga, el equipo de los hermanos Tapia (Iván, que hoy lleva la 10, y Matías, que ascendió y se retiró a los 23 años para ser Presidente del club) fue ampliamente superior y subió cómodo más allá de algunas polémicas. Pero llegó la Primera Nacional...

Las polémicas de Barracas que hacen ruido a horas de la final con Quilmes

Al barro por completo se metió el Caminero con la pandemia como excusa. Con la temporada 2019/20 en marcha (¡con 21 fechas diputadas!), desde AFA decidieron retomar tras el coronavirus y comenzar de cero. Así, Barracas, que estaba a cinco puntos de descender y a 20 de la punta, hoy jugará su segunda final para subir. Caso similar el de Quilmes, que ocupaba la posición 11 y está a un paso de Primera. Atlanta y San Martín de Tucumán, los ex líderes, la verán por TV.

Tras la suspensión del campeonato y el ruido que esto generó, el equipo de Tapia comenzó su nueva carrera hacia la Liga Profesional. Con 9 penales a favor (junto a Quilmes son los que más disparos desde los doce pasos tuvieron en la temporada) y escándalos como el de Villa Dálmine (hubo interna en el club por jugadores que habrían ido para atrás), el Guapo arribó la primera final. Cayó ante Tigre y perdió su chance, pero luego de un Reducido al menos polémico tendrá su segunda oportunidad.

Uno por uno: los fallos que beneficiaron a Barracas

+Una expulsión insólita vs. San Martín de San Juan

+Polémica vs. Villa Dálmine: defensores estáticos y gesto de Gagliardo no informado

+Un penal inventado por Valenzuela y penal no sancionado en contra vs. Brown de Madryn

+Otro penal polémico, esta vez vs. Ferro, un rival directo

+Penal en contra no sancionados vs. Brown de Adrogué

+Penal en contra no sancionado vs. Atlético Rafaela y gol mal anulado vs. Tristán Suárez