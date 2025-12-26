Mercado de pases: los 5 refuerzos estelares que busca cerrar el Brasileirao para la temporada 2026

De cara a la temporada 2026, los equipos de Brasil volverán a desembolsar grandes cifras de dinero para potenciar sus planteles. Con el objetivo de mantener el reinado en la Copa Libertadores y recuperar el de la Copa Sudamericana, los gigantes de la CBF piensan en refuerzos estelares.

Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro y Cruzeiro son algunos de los que buscarán cerrar sus primeras incorporaciones de renombre antes de fin de año. El objetivo, comenzar la pretemporada con caras nuevas y energías renovadas.

Fabinho (Palmeiras)

Palmeiras sueña con el arribo de Fabinho por pedido exclusivo de Abel Ferreira, y según R7 Esportes, el Al-Ittihad no pondría trabas para su salida. El Verdao estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para cubrir el salario del volante, que ronda los 13 millones de dólares anuales.

Físicamente, el jugador se mantiene en plena forma competitiva en el fútbol árabe. En el segundo semestre de 2025, el ex Liverpool registró 1.435 minutos de juego distribuidos en 17 partidos oficiales, siendo pieza regular tanto en la Saudi Pro League como en la AFC Champions League.

Hulk (Fluminense)

Fluminense puso los ojos en Hulk, y según el periodista Victor Lessa, ya existen conversaciones formales para contratar al ídolo del Atlético Mineiro. El Tricolor busca aprovechar cualquier oportunidad para sumar a su plantilla a uno de los delanteros más potentes y decisivos de la liga.

Más allá de haber sido cuestionado en el equipo de Belo Horizonte, con una importante sequía, el atacante cerró un 2025 con buenos números: disputó 61 partidos, en los cuales marcó 21 goles y repartió 8 asistencias, destacando su participación en el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Gerson (Cruzeiro)

Cruzeiro avanza en su estrategia para fichar a Gerson, utilizando al empresario André Cury como puente en las negociaciones con el Zenit, según lo informado por Goal Brasil. El jugador ve con buenos ojos el proyecto para regresar a su país en 2026 y recuperar protagonismo Sudamérica tras su paso por Europa.

En cuanto a su actualidad deportiva, el mediocampista llega con ritmo de competencia tras un segundo semestre de 2025 activo en Rusia. Durante este periodo, acumuló 15 presencias entre la Premier Liga y la Copa de Rusia, sumando un total de 919 minutos en cancha y aportando 2 goles a su equipo.

Everton Cebolinha (Cruzeiro)

El interés de Cruzeiro por Everton Cebolinha es firme y responde a una solicitud directa del técnico Tite, según reportó Itatiaia Esporte. El club busca un atacante con experiencia probada que pueda ofrecer un rendimiento inmediato y acompañar el proyecto deportivo que se está gestando para el año 2026.

El extremo del Flamengo cerró su 2025 con una participación constante en el equipo, aunque con cifras moderadas de cara al arco. Everton disputó un total de 40 partidos en la temporada, anotando 4 goles y brindando 4 asistencias, con presencia en la Libertadores y el Mundial de Clubes.

Renan Lodi (Atlético Mineiro)

Atlético Mineiro tiene todo acordado para incorporar al lateral izquierdo Renan Lodi, quien firmará un contrato por cinco años. Solo resta la revisión médica, que se llevará a cabo en los próximos días, para hacer el anuncio oficial y presentar al defensor como una de las caras nuevas de la temporada.

Una de las claves de la operación es la condición de libertad del jugador, lo que facilitó las gestiones económicas. Lodi llega con el pase en su poder, ya que se encontraba libre desde septiembre de 2025 tras haber rescindido su vínculo contractual con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

