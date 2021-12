El Kun Agüero anunció su retiro como futbolista profesional y ya tiene decidido su futuro lejos de las canchas. Bah, puede que no tan lejos...

El retiro siempre es un momento traumático para cualquier profesional. ¿Y después? ¿Qué va a ser de la vida sin la profesión? Muchas preguntas y poco tiempo para analizar. Y más si tenemos en cuenta el caso del Kun Agüero, que en cuestión de semanas tuvo que dar un paso al costado por un problema mayor. Por suerte para el ex Selección Argentina, su futuro lo tiene encaminado...

Cuarto goleador histórico de la Premier, leyenda en el Manchester City, ídolo en Barcelona y muy reconocido en el Atlético Madrid, la carrera del Kun Agüero fue magnífica. Goleador y gran compañero, el punta que salió de Independiente y brilló en el mundo ahora deberá buscar su lugar lejos de la pelota.

¿Qué hará el Kun Agüero tras anunciar su retiro del fútbol profesional?

Previo a su anuncio, Sergio Agüero comenzó a abrir su abanico de posibilidades. Aunque quizás podría dedicarse a mantener sus inversiones y no involucrarse en grandes proyectos, su ambición y energía no se lo permiten. En medio de la pandemia, el delantero comenzó su carrera de streamer en Twitch, tuvo un gran éxito y conoció a Ibai, quien de a poco se va convirtiendo en su dupla de ataque fuera del verde césped.

Con la posibilidad de utilizar su imagen y carisma para ser un streamer exitoso más viva que nunca, Agüero también apuesta a los e-sports. Junto al español Ibai, el rey de la plataforma, el argentino es dueño de "KRÜ esports", un equipo que promete pelear arriba en los nuevos deporte.

+Los Esports y KRÜ, el futuro del Kun Agüero después del fútbol

En el último mundial de Valorant, Krü Team perdió en semifinales, pero consiguió el mejor resultado de un equipo de esports latino en un mundial. Los logros comienzan a verse y el Kun sigue rompiéndola fuera de los estadios. Y quién te dice que, en esta nueva faceta y con la mente de Ibai cerca suyo en Barcelona, pronto no vuelva a brillar dentro de uno...

Kun Agüero: el streaming y la relación con Ibai

Dentro de Twitch, el futbolista realiza IRL (siglas en inglés que significan en la vida real). Básicamente, cruza opiniones y comenta su día a día con millones de usuarios que deciden tenerlo de compañía. Es cierto, hay miles de creadores de contenido que lo hacen, pero ninguno jugó Champions, es ídolo de tres clubes enormes a nivel Mundial y compartió habitación con Messi durante más de 15 años.

Desde sus experiencias, sus anécdotas y su forma tan particular de ser, el Kun no tiene pelos en la lengua en sus directos. Por eso, mientras juega o mira algún video de internet, habla con sus televidentes como si se tratara de un amigo más. Y quién no quiere tomar unos mates escuchando las historias de uno de los futbolistas más influyentes de la historia de la Selección Argentina...