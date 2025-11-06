A días del Superclásico, todos los escenarios que clasifican y dejan afuera a Boca y River de la Copa Libertadores 2026

La Bombonera será el escenario este domingo de una nueva edición del Superclásico. Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors recibirá a River Plate en un duelo trascendental para ambos en la lucha por la clasificación a al Copa Libertadores 2026.

Con solo 6 puntos restantes en juego en la fase regular del certamen y con Rosario Central con boleto en mano, solamente queda un lugar directo hacia la fase de grupos del torneo internacional. Además, el tercero de la Tabla Anual podrá acceder a la fase previa.

El Xeneize llega mejor parado con 56 unidades, 4 más que los de Núñez, y un empate les asegurará la participación en la próxima Copa Libertadores, quedando muy cerca de la fase de grupos. El Millonario, en cambio, sabe que tiene que ganar para mantener sus chances.

En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial de Gemini sobre todas las posibilidades de los dos gigantes del fútbol argentino hacia estas últimas dos fechas del Torneo Clausura.

LAS PROBABILIDADES DE BOCA

Para simplificar y ser conservadores: asumiremos que solo los 3 primeros de la Tabla Anual (descontando campeones) van a la Libertadores, y que Rosario Central ya es uno de ellos. Por lo tanto, Boca compite por los puestos 2° y 3° (más un eventual 4° si el campeón del Clausura está en el top 3, liberando un cupo extra).

Combinaciones que Clasifican a Boca Juniors (56 pts).

Boca necesita quedar, idealmente, entre los 3 primeros de la Tabla Anual. Su máximo de puntos es 56 + 6 = 62.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento River: Marcelo Gallardo podría recuperar a Sebastián Driussi de cara al Superclásico ante Boca

Ganando los 2 partidos (62 pts): Boca logra la clasificación directa e inobjetable. Ganando 1 y empatando 1 (60 pts): Boca también asegura su clasificación. Ganando 1 y perdiendo 1 (59 pts): Boca también se mete en fase de grupos Empatando los 2 partidos (58 pts): Boca clasifica Perdiendo los 2 partidos (56 pts): Puede quedar afuera incluso de la fase previa si dos de River, Riestra y Argentinos Juniors ganan sus dos partidos. Empatando 1 y perdiendo 1 (57 pts): Corre el mismo riesgo que perdiendo ambos, aunque ya entraría la diferencia de gol en las cuentas.

En conclusión, la única combinación realista para que Boca quede afuera es si pierde los dos partidos y River, Argentinos y Riestra (o dos de ellos con mucha diferencia de gol a favor, más otro en puntos) ganan sus dos encuentros, y no se liberan cupos adicionales por campeones.

La posición de Boca es muy ventajosa: necesita muy poco para asegurar su cupo por tabla anual.

LAS PROBABILIDADES DE RIVER

El objetivo de River es terminar entre los 3 primeros de la Tabla Anual para asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Combinaciones que Clasifican a River Plate (52 pts)

Ganando los 2 partidos (58 pts): River se aseguraría la clasificación a la fase previa e incluso, si Boca no le gana a Tigre, el boleto a la fase de grupos. Ganando 1 y empatando 1 (56 pts): Las posibilidades se abren a todo, ya que puede superar a Boca por diferencia de gol si pierde sus dos partidos. También, podría caer a la Sudamericana y Argentinos y Riestra ganan sus dos compromisos. Empatando los 2 partidos (54 pts): River clasificará a la fase previa si es que Argentinos y Riestra suman hasta 3 puntos y no lo superan en diferencia de gol. Perdiendo los 2 partidos (52 pts): River, ante un panorama complicado, necesitará que todos sus perseguidores con chances pierdan también muchos puntos para no caer en la Sudamericana. Empatando 1 y perdiendo 1 (53 pts): Escenario parecido al de las dos derrotas. Necesitaría un milagro para meterse en fase previa de la Copa Libertadores.

En resumen: River asegura el cupo a fase previa con 6 puntos (2 victorias). Si solo suma 1 o 0 puntos, su clasificación es altamente improbable, ya que al menos tres equipos tienen muchas chances de superarlo.

Así está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 65 30 40:15 25 18 11 1 2 Boca Juniors (Libertadores) 56 30 48:23 25 16 8 6 3 River Plate (Fase previa – Libertadores) 52 30 41:22 19 14 10 6 4 Argentinos Juniors (Sudamericana) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Deportivo Riestra (Sudamericana) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 San Lorenzo (Sudamericana) 49 30 26:20 6 13 10 7 7 Racing (Sudamericana) 47 30 40:29 11 14 5 11 8 Barracas Central (Sudamericana) 47 30 38:34 4 12 11 7 9 Tigre (Sudamericana) 46 30 31:23 8 12 10 8 10 Lanús 46 30 29:22 7 12 10 8 11 Huracán 46 30 28:24 4 12 10 8

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE