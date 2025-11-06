Cada vez falta menos para que se paralice por completo el fútbol argentino a raíz de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Este domingo, a partir de las 16 horas y en La Bombonera, los dos equipos más importantes del país se sacan chispas en un duelo más importante de lo normal por todo lo que está en juego. En ese contexto, el Millonario podría contar con un regreso…

Es una realidad que el foco está puesto en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, donde el Xeneize tiene una clara ventaja por sobre el Millonario. Al elenco de Marcelo Gallardo, las recientes derrotas lo perjudicaron notablemente en la tabla anual y más aún por las victorias que consiguieron los dirigidos por Claudio Úbeda en estas semanas.

Lo cierto es que para el Superclásico ante Boca, River podría recuperar a Sebastián Driussi. Después de dejar atrás su cuestión física que lo marginó de las canchas durante las últimas dos semanas, en el entrenamiento de este jueves hizo trabajos de campo con pelota. Esta fuerte mejoría indica que, salvo algún contratiempo de última hora, sería convocado para el domingo.

Sebastián Driussi tras anotarle a Boca en el último Superclásico. (Getty Images)

El delantero viene de estar lesionado, ya que sufrió una distensión en el isquiotibial de su pierna izquierda el pasado 24 de octubre en la eliminación de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se vio obligado a ser reemplazado en el primer tiempo. Sin embargo, trabaja a contrarreloj para estar a disposición de Gallardo en la zona ofensiva.

Este tipo de lesiones suele tener una recuperación aproximada de al menos tres semanas, según suele estar preestablecido. Contra todo pronóstico, el atacante tuvo evoluciones muy favorables que marcan una mejora sustancial y en tiempo récord, lo que le da muchas posibilidades de ser parte de la nómina de convocados del Millonario para el Superclásico de este fin de semana.

Gonzalo Montiel, el otro regreso en River

Gonzalo Montiel sufrió un leve esguince de rodilla en un entrenamiento y es una de las dudas para enfrentar a Boca. Sin embargo, no jugó contra Gimnasia y Esgrima de La Plata con el claro objetivo de ser preservado de cara al Superclásico. Al igual que Driussi, este jueves hizo trabajos de campo con pelota y se espera que comience como titular en el sector derecho del campo de juego.

Gonzalo Montiel, lateral derecho de River Plate.

