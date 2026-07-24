Agenda de HOY en el Torneo Clausura 2026: qué partidos hay este viernes 24 de julio

Inició el certamen del segundo semestre y este viernes habrá 5 compromisos por la Fecha 1.

Atrás quedó la fiebre por la gran actuación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Se cambió de página en el fútbol local y este jueves comenzó el Torneo Clausura 2026. 30 equipos perseguirán el principal trofeo de este segundo semestre.

Aunque habrá algunos cambios en el reglamento, se mantendrá el formato de competición utilizado en la primera mitad del año. Los 8 mejores de cada zona accederán a los Playoffs para disputar el título. Además, este semestre definirá la clasificación a las copas y al campeón anual.

Luego de los primeros partidos, disputados este jueves, el viernes habrá 5 nuevos compromisos por esta Fecha 1. Entre los duelos más destacados, Racing recibirá a Gimnasia La Plata en el Cilindro, Vélez hará lo propio ante Instituto y Huracán chocará con Banfield en Parque Patricios.

PARTIDOS DEL VIERNES 24 DE JULIO: HORARIO Y TV

16.45 – Gimnasia (M) vs. Central Córdoba (SdE) – TNT Sports

19.00 – Racing Club vs. Gimnasia La Plata – ESPN Premium

19.00 – Vélez Sarsfield vs. Instituto – TNT Sports

21.15 – Platense vs. Unión de Santa Fe – TNT Sports

21.15 – Huracán vs. Banfield – ESPN

Las zonas del Torneo Clausura 2026

Datos clave

El Torneo Clausura 2026 cuenta con 30 equipos participantes.

cuenta con 30 equipos participantes. Racing Club jugará contra Gimnasia La Plata este viernes 24 de julio.

jugará contra Gimnasia La Plata este viernes 24 de julio. La Fecha 1 tendrá cinco partidos este viernes 24 de julio.