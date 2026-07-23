Todas las nuevas reglas que el fútbol argentino comienza a implementar en el Torneo Clausura 2026

Este jueves comienza el Torneo Clausura, que contará con casi todas las normas que se implementaron en la Copa del Mundo. Repasalas.

Este jueves comienza el Torneo Clausura y, a su vez, una nueva era en el fútbol argentino. A partir de este campeonato, comenzarán a regir muchas de las reglas que se implementaron en el Mundial 2026, muchas de ellas implementadas para favorecer el tiempo neto de juego.

La cuentas regresivas para laterales, saques de arco y cambios comenzarán a aplicarse desde esta competición. También la cuenta de un minuto fuera de la cancha para los futbolistas que pidan atención médica durante el transcurso del juego.

El VAR podrá intervenir en casos de confusión de identidad en tarjetas amarillas, ya sea de jugadores de un mismo equipo o de un equipo contrario (caso Embolo en Suiza vs. Argentina). También podrán llamar al juez por una expulsión producto de una segunda amonestación mal aplicada. Además, advertirán si hay un tiro de esquina mal sancionado (ya se aplicaba en Argentina, pero ahora fue reglamentado).

Las normas comienzan a regir a partir de la fecha 1 del Clausura, mientras que en las categorías de ascenso, de inferiores y de fútbol femenino será desde el fin de semana del 30 de julio. Cabe aclarar que no habrá cooling break y pero sí se aplicará la “Ley Prestianni”.

Todos cambios en las reglas para el fútbol argentino

Medidas para mejorar el ritmo de juego

Límite en laterales: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se excede, el saque pasa al equipo contrario. Límite en saques de arco: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se retrasa, se concederá un tiro de esquina al rival. Cambios cronometrados: El jugador que sale tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el jugador que entra deberá esperar 1 minuto con el balón en juego para poder ingresar. Atención médica: Si un jugador es evaluado o tratado en el campo, deberá salir y permanecer fuera durante 1 minuto (con el reloj en marcha) tras la reanudación del juego.

Ajustes al Protocolo del VAR

Segunda amarilla: El VAR ahora puede intervenir en tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta. Confusión de identidad: El VAR puede corregir al árbitro si este le muestra una tarjeta (amarilla o roja) al jugador equivocado. Tiros de esquina: El VAR puede avisar si se cobró un córner de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea inmediata y no retrase el juego.

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Modificaciones a las Reglas de Juego 2026/27