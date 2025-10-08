Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

Después de la confirmación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió Elías Torres en el último duelo de Copa de la Liga ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Racing se lanzó a la búsqueda de un reemplazante para el delantero, con vistas especialmente a jerarquizar esa posición del campo antes de la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Entre las posibilidades que eran del agrado de Gustavo Costas, se descartó ya cualquier opción de avanzar por Milton Giménez de Boca, Enzo Copetti de Rosario Central, Sebastián Villa de Independiente de Mendoza y Guido Carrillo de Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, todavía hay chances de avanzar por Ronaldo Martínez, de Platense, un delantero al que el DT de La Academia ya había puesto en carpeta ante la inesperada salida de Maximiliano Salas rumbo a River. En ese sentido, se está esperando el visto bueno de la dirigencia que encabeza Diego Milito para avanzar en las negociaciones con El Calamar.

Ante la necesidad de cerrar un fichaje cuanto antes, una negativa o una demora excesiva en las gestiones para incorporar al delantero paraguayo de 29 años podría llevar a Racing a dar paso a un Plan B que apunta a Matko Miljevic, de Huracán, y según pudo saber Bolavip existe también un tercer nombre, que de momento han sabido mantener bajo reserva.

Ronaldo Martínez, el delantero por el que pretende avanzar Racing tras la lesión de Torres.

¿Por qué Racing puede sumar un refuerzo fuera de término?

El hecho de que previo a las semifinales de la Copa Libertadores los cuatro clubes que las disputarán puedan inscribir tres nuevos futbolistas a sus listas de buena fe le permitirá a Racing utilizar ante Flamengo al refuerzo que pueda llegar en reemplazo de Elías Torres.

Pero también podría utilizarlo en el Clausura, teniendo en cuenta que reglamentariamente está establecido que un equipo podrá reemplazar a un jugador que sufra una lesión que lo deje fuera de acción por más de cuatro meses, siempre y cuando no se haya disputado más del 70 por ciento del torneo. Esa proporción se cumplió exactamente en la undécima fecha en la que el jugador se lesionó, por lo que el club solicitó en AFA una pequeña prórroga.

Si bien solo se podrá negociar con futbolistas del ámbito doméstico, Racing no tendrá limitaciones respecto a la nacionalidad de ese jugador ya que actualmente tiene cinco futbolistas extranjeros en su plantel, cuando están permitidos hasta seis, aunque solo cinco podrán firmar planilla para cada partido.