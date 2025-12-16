Fue el goleador del Torneo Clausura, espera jugar el Mundial con la Selección de Paraguay y ahora negocia con un gigante de México

Ronaldo Martínez comienza a despedir un año de ensueño, en el que le tocó ser parte del primer título oficial de Platense en la máxima categoría del fútbol argentino conquistando el Torneo Apertura y también máximo goleador del Torneo Clausura, con ocho tantos.

En el camino, también se hizo un lugar en la Selección de Paraguay que conduce Gustavo Alfaro y que disputará el Mundial de 2026. En septiembre, sumó minutos en los dos partidos de la última doble fecha de Eliminatorias, ante Ecuador y Perú; para luego ser llamado por el DT para las Fechas FIFA de octubre, ante Japón y Corea del Sur; y noviembre, aunque no sumó minutos ni ante Estados Unidos ni ante México.

El gran año del delantero paraguayo de 29 años llevó a Platense a extenderle el vínculo hasta diciembre de 2027 con una importante mejora salarial, pero también a que aparecieran en el exterior clubes interesados en su fichaje. El que avanzó por él en las últimas horas fue nada menos que un gigante de la Liga MX como Pumas de la UNAM.

Según avanzó Mediotiempo, las negociaciones por Ronaldo Martínez avanzaron de tan buena manera que su fichaje podría concretarse en las próximas horas. No se dieron detalles sobre la oferta que deberá evaluar Platense, pero sí sobre el vínculo por dos temporadas, con posibilidad de ampliarlo a una más, que se ofreció al jugador.

Ronaldo Martínez fue el goleador del Torneo Clausura 2025 con 8 tantos. (Getty).

Pumas de la UNAM fue eliminado en la primera ronda de los playoffs del Apertura 2025 de la Liga MX a manos de Pachuca, tras ser décimo en la clasificación general. Pese a la pobre campaña del equipo, Efraín Juárez continuará al frente del plantel para 2026 y ya ha comenzado a trabajar en los refuerzos para jerarquizarlo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Ronaldo Martínez en 2025

ver también VIDEO | Tras una mala salida de Armani, Ronaldo Martínez silenció el Monumental con el 1-1 para Platense

Ronaldo Martínez disputó este año un total de 32 partidos oficiales con Platense, en los que aportó 10 goles y 4 asistencias. Fue campeón del Torneo Apertura 2025 y también disputó dos partidos de Eliminatorias con la Selección de Paraguay, además de dos amistosos en la Fecha FIFA de octubre.

El objetivo mundialista

El delantero paraguayo considera que un paso al fútbol mexicano le daría mayores posibilidades de ganarse un lugar en la lista definitiva de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial de 2026 con La Albirroja, siendo este su principal objetivo para el próximo año.

Data clave

Ronaldo Martínez negocia su fichaje con Pumas de la UNAM por un contrato de dos temporadas.

El delantero registró 10 goles en el año y ganó el Torneo Apertura 2025 con Platense.

Busca jugar el Mundial 2026 tras sumar minutos con la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro.