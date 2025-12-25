Ni Paredes, ni Di María, ni Sosa: el mejor jugador del fútbol argentino en 2025 fue Ronaldo Martínez

En cuanto a nombres, no resulta difícil sentenciar quién es el mejor jugador del fútbol argentino, o al menos quién fue el mejor durante 2025. En un año en el que regresaron a suelo albiceleste Ángel Di María, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y otros tantos futbolistas de renombre, el premio se encaminaba para uno de ellos, o para alguno de los equipos grandes por la jerarquía de sus planteles.

Sin embargo, en un año en el que ninguno de los cinco gigantes del fútbol argentino se destacó en demasía -Racing fue el mejor, pero no deslumbró-, la máxima figura de este año entre el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Argentina fue de Platense.

Sí. Ronaldo Martínez fue, en términos estrictos, el mejor jugador del fútbol argentino en el 2025. El delantero paraguayo de 29 años se destacó por encima del resto de los jugadores locales debido a sus goles y su aporte al campeón del Apertura.

En el primer semestre del año no tuvo un gran amistad con las redes, es verdad. Solo dos goles en 13 partidos jugados, y dos asistencias en total entre fase de liga y los playoffs, pero fue fundamental en el equipo de la dupla Orsi-Gómez para el histórico título de Platense en el Torneo Apertura, el primero para el Calamar en lo que respecta a Primera División.

Ronaldo jugó 17 de los 20 partidos rumbo al campeonato del Marrón, y desde su intensa presión alta, su aporte ofensivo y su rol de líder, fue clave para que Platense pueda levantar un trofeo que esperó durante 120 años. En el segundo semestre, los roles se invirtieron de manera contundente.

Cuando se marchó la dupla técnica, su reemplazante fue el Kily González, y la situación no fue más que cuesta abajo. En su estreno post título, y el debut del nuevo DT, el Calamar cayó por penales en 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, y en el Clausura no dio pie con bola, siendo el peor equipo del semestre final del 2025.

Dos triunfos, seis empates y ocho derrotas en 16 partidos, lo que derivó en ser el último de la Zona B. Algo que, lógicamente, lo dejó afuera de los playoffs al vigente campeón.

Allí, Platense anotó solo 12 goles en 16 fechas, siendo el equipo menos goleador del certamen. Sin embargo, en sus filas estuvo el pichichi del Clausura, ya que Ronaldo Martínez anotó 8 goles en trece encuentros y superó jugadores como Ángel Di María, Miguel Merentiel, Alejo Veliz y otros tantos goleadores del fútbol argentino.

Con 10 goles en total en el año, y con el título más emotivo de todo 2025, Ronaldo Martínez se consolidó como el mejor jugador del fútbol argentino esta temporada. Fue campeón y luego el único en destacarse en un equipo que no dio la talla en la segunda parte del año.

Claro está que el año deportivo no acompañó en líneas generales: muchos campeones dentro de la Primera División (Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Talleres y Vélez en trofeos a un partido, Rosario Central y el polémico título de tabla anual).

Además, la irrupción de figuras se dio de manera escueta. Di María en Central brilló solo seis meses, al igual que Leandro Paredes en Boca. En River hubo poco que destacar, al igual que en San Lorenzo e Independiente. Racing tuvo figuras como Santiago Sosa y Maravilla Martínez, pero se lucieron en Copa Libertadores más que en el ámbito local.

Estudiantes supo encandilar en el final del año con Santiago Ascacibar, Edwuin Cetré y Fernando Muslera, pero la cercanía con estas actuaciones diluyen la irregularidad de todo el resto del 2025.

En lo macro, en el acumulado total de la temporada, el resultado parece mediocre, y no por el elegido en cuestión por BOLAVIP como el mejor jugador del año, sino que Ronaldo Martínez tampoco fue esa figura descollante por la que se corta ticket como MVP del año. Así y todo, sus actuaciones hicieron que Gustavo Alfaro lo tenga en cuenta para la Selección y hoy, Martínez puede soñar con estar en el Mundial 2026.

Aún así, por el presente que atraviesa el fútbol argentino, el paraguayo se consolidó como el mejor y lo demostró en cancha: en el primer semestre para ser campeón, y en el segundo para ser el goleador del certamen.

Los números totales de Ronaldo Martínez en Platense

Ronaldo Martínez disputó este año un total de 33 partidos oficiales con Platense, en los que aportó 10 goles y 4 asistencias. Fue campeón del Torneo Apertura 2025 y también disputó dos partidos de Eliminatorias con la Selección de Paraguay, además de dos amistosos en la Fecha FIFA de octubre.

El objetivo mundialista

El delantero paraguayo considera que un paso al fútbol mexicano -lo busca el Pumas- le daría mayores posibilidades de ganarse un lugar en la lista definitiva de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial de 2026 con La Albirroja, siendo este su principal objetivo para el próximo año.