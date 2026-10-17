Alineaciones de Independiente Rivadavia y Tigre para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Independiente Rivadavia recibe a Tigre este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-5 ante Rosario Central y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 1-2 ante Banfield y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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