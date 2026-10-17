Alineaciones de Independiente Rivadavia y Tigre para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Tigre este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-5 ante Rosario Central y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 1-2 ante Banfield y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Tigre
Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi, Gonzalo Ríos, Luis Sequeira, Tomás Bottari, José Florentín, Fabrizio Sartori Prieto, Matías Alejandro Fernández. DT: Alfredo Berti.
Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Tiago Serrago, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.
Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Tigre
Independiente Rivadavia:
- Juan Miguel Arrayago (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
- Facundo Zabala (lesión en el dedo del pie; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
- Álex Arce (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Maximiliano Meza (ausencia)
Tigre:
- Pity Martínez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
La previa de Independiente Rivadavia y Tigre: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Bautista Gargantini
- Historial: 6 cruces — Independiente Rivadavia ganó 4, Tigre ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 12/07/2026: Independiente Rivadavia 1-0 Tigre
- Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Argentinos Juniors, martes 27 de octubre
- Próximo partido de Tigre: vs. Atlético Tucumán, sábado 24 de octubre