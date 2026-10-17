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Torneo Clausura

Alineaciones de Independiente Rivadavia y Tigre para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rivadavia vs. Tigre, Torneo Clausura
Rivadavia vs. Tigre, Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibe a Tigre este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia viene de caer 0-5 ante Rosario Central y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 1-2 ante Banfield y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi, Gonzalo Ríos, Luis Sequeira, Tomás Bottari, José Florentín, Fabrizio Sartori Prieto, Matías Alejandro Fernández. DT: Alfredo Berti.

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Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Tiago Serrago, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.

Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia:

  • Juan Miguel Arrayago (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
  • Facundo Zabala (lesión en el dedo del pie; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
  • Álex Arce (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Maximiliano Meza (ausencia)

Tigre:

  • Pity Martínez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)

La previa de Independiente Rivadavia y Tigre: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Bautista Gargantini
  • Historial: 6 cruces — Independiente Rivadavia ganó 4, Tigre ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 12/07/2026: Independiente Rivadavia 1-0 Tigre
  • Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Argentinos Juniors, martes 27 de octubre
  • Próximo partido de Tigre: vs. Atlético Tucumán, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
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