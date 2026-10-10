Alineaciones de Platense y Argentinos Juniors por la Torneo Clausura: formaciones probables

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Ciudad de Vicente López por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Platense vs. Argentinos Juniors este domingo 11 de octubre en el Estadio Ciudad de Vicente López desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Platense y Argentinos Juniors

Platense:

Pablo Ferreira (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Ignacio Vazquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Juan Ignacio Saborido (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Luciano Gimenez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Santiago Quiros (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Celías Ingenthron (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Argentinos Juniors:

Emiliano Viveros (lesión de meniscos)

Cómo llegan Platense y Argentinos Juniors

Platense viene de empatar 2-2 con Vélez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Argentinos Juniors viene de ganarle 2-1 a Tigre y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Platense y Argentinos Juniors

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Tomas Silva, Victor Cuesta, Mateo Mendia, Agustin Lagos, Bautista Merlini, Martin Barrios, Franco Maximiliano Amarfil, Bruno Sepulveda, Kevin Retamar, Guido Mainero. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors (4-4-2): Brayan Cortes, Sebastian Prieto, Francisco Alvarez, Mateo Mendoza, Franco Paredes, Matias Gimenez Rojas, Nicolas Oroz, Kevin Gutierrez, Hernan Lopez, Gaston Veron, Tomas Molina. DT: Nicolas Diez.

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Suplentes de Platense: Ivan Gomez, Eugenio Raggio, Fabricio Lopez, Franco Zapiola, Nicolas Lopez, Gaston Togni, Felipe Bussio, Augusto Lotti, Nicolas Sumavil, Leonardo Heredia, Franco Minerva, Juan Carlos Gauto, Gonzalo Lencina.

Suplentes de Argentinos Juniors: Erik Godoy, Facundo Carrizo, Franco Agustín Vázquez, Diego Porcel, Gonzalo Siri, Federico Mancuello, Kevin Coronel, Claudio Bravo, Joaquín Gho, Ryoga Kida, Gaston Bouhier, Facundo Jainikoski.

La previa de Platense y Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López

Estadio Ciudad de Vicente López Historial: 11 cruces — Platense ganó 3, Argentinos Juniors ganó 4 y empataron 4

11 cruces — Platense ganó 3, Argentinos Juniors ganó 4 y empataron 4 Último antecedente: 23/03/2026: Argentinos Juniors 1-0 Platense

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