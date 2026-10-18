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Alineaciones de Racing e Independiente para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Sebastián Romero y Jadson Viera pulen los últimos detalles para terminar de definir sus respectivos equipos titulares.

Racing recibe a Independiente en el clásico de Avellaneda
© @RacingClub y @IndependienteRacing recibe a Independiente en el clásico de Avellaneda

El Cilindro de Avellaneda será testigo de una nueva edición del clásico entre Racing Club e Independiente. Ambos equipos llegan a este partido con la necesidad de ganar para escalar posiciones en sus respectivas zonas del Torneo Clausura 2026 y los entrenadores no se guardarán nada en busca de los tres puntos.

Por el lado de la Academia, la única duda de Sebastián ‘Chirola’ Romero está entre Matías Zaracho o Ulises Ortegoza para el mediocampo. En el Rojo, Jadson Viera también tiene el equipo bastante definido, pero resta conocer si se decanta por Matías Abaldo o Luciano Cabral para completar el ataque.

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El Cilindro de Avellaneda está listo para el clásico (Getty Images)

El Cilindro de Avellaneda está listo para el clásico (Getty Images)

Probable formación de Racing

  • Facundo Cambeses
  • Ezequiel Cannavo
  • Mateo Martínez
  • Gonzalo Escudero
  • Ignacio Rodríguez
  • Matías Zaracho o Ulises Ortegoza
  • Leonel Pérez
  • Gastón Lodico
  • Lautaro Díaz
  • Adrián Martínez
  • Tomás Conechny
  • DT: Sebastián Romero

Probable formación de Independiente

  • Rodrigo Rey
  • Santiago Arias
  • Sebastián Valdéz
  • Juan Miguel Arrayago
  • Facundo Zabala
  • Iván Marcone
  • Mateo Pérez Curci
  • Maximiliano Meza
  • Santiago Montiel
  • Ezequiel Ávila
  • Matías Abaldo o Luciano Cabral
  • DT: Jadson Viera
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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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