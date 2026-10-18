Alineaciones de Racing e Independiente para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Cilindro de Avellaneda será testigo de una nueva edición del clásico entre Racing Club e Independiente. Ambos equipos llegan a este partido con la necesidad de ganar para escalar posiciones en sus respectivas zonas del Torneo Clausura 2026 y los entrenadores no se guardarán nada en busca de los tres puntos.

Por el lado de la Academia, la única duda de Sebastián ‘Chirola’ Romero está entre Matías Zaracho o Ulises Ortegoza para el mediocampo. En el Rojo, Jadson Viera también tiene el equipo bastante definido, pero resta conocer si se decanta por Matías Abaldo o Luciano Cabral para completar el ataque.

El Cilindro de Avellaneda está listo para el clásico (Getty Images)

Probable formación de Racing

Facundo Cambeses

Ezequiel Cannavo

Mateo Martínez

Gonzalo Escudero

Ignacio Rodríguez

Matías Zaracho o Ulises Ortegoza

Leonel Pérez

Gastón Lodico

Lautaro Díaz

Adrián Martínez

Tomás Conechny

DT: Sebastián Romero

Probable formación de Independiente