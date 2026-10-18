Alineaciones de Racing e Independiente para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

El Cilindro de Avellaneda será testigo de una nueva edición del clásico entre Racing Club e Independiente. Ambos equipos llegan a este partido con la necesidad de ganar para escalar posiciones en sus respectivas zonas del Torneo Clausura 2026 y los entrenadores no se guardarán nada en busca de los tres puntos.
Por el lado de la Academia, la única duda de Sebastián ‘Chirola’ Romero está entre Matías Zaracho o Ulises Ortegoza para el mediocampo. En el Rojo, Jadson Viera también tiene el equipo bastante definido, pero resta conocer si se decanta por Matías Abaldo o Luciano Cabral para completar el ataque.
El Cilindro de Avellaneda está listo para el clásico (Getty Images)
Probable formación de Racing
- Facundo Cambeses
- Ezequiel Cannavo
- Mateo Martínez
- Gonzalo Escudero
- Ignacio Rodríguez
- Matías Zaracho o Ulises Ortegoza
- Leonel Pérez
- Gastón Lodico
- Lautaro Díaz
- Adrián Martínez
- Tomás Conechny
- DT: Sebastián Romero
Probable formación de Independiente
- Rodrigo Rey
- Santiago Arias
- Sebastián Valdéz
- Juan Miguel Arrayago
- Facundo Zabala
- Iván Marcone
- Mateo Pérez Curci
- Maximiliano Meza
- Santiago Montiel
- Ezequiel Ávila
- Matías Abaldo o Luciano Cabral
- DT: Jadson Viera