Alineaciones de Rosario Central e Independiente Rivadavia por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Rosario Central vs. Independiente Rivadavia este domingo 11 de octubre en el Estadio Dr. Lisandro de la Torre desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Rosario Central e Independiente Rivadavia
Rosario Central:
- Pol Fernández (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Alan Rodriguez (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Axel Werner (esguince de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Kevin Gutiérrez (lesión de meniscos; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Agustín Sández (expulsión)
Independiente Rivadavia:
- Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
Cómo llegan Rosario Central e Independiente Rivadavia
Rosario Central viene de empatar 1-1 con Banfield y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Independiente Rivadavia viene de empatar 1-1 con Gimnasia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rosario Central e Independiente Rivadavia
Rosario Central (4-2-3-1): Jeremias Ledesma, Gonzalo Sandez, Gaston Avila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel, Angel Di Maria, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Enzo Copetti, Jaminton Campaz, Gaspar Duarte. DT: Jorge Almiron.
Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolas Bolcato, Juan Elordi, Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Luis Sequeira, Jose Florentin, Tomas Bottari, Matías Alejandro Fernández, Alex Arce, Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.
Suplentes de Rosario Central: Sebastian Zaracho, Juan Komar, Marco Ruben, Franco Cervi, Facundo Mallo, Tomas Badaloni, Julián Fernández, Juan Gimenez, Giovanni Cantizano, Federico Navarro, Alexis Soto, Damián Leandro Fernández, Elias Veron.
Suplentes de Independiente Rivadavia: Luciano Gomez, Victorio Ramis, Leonel Bucca, Gonzalo Rios, Alejo Osella, Rodrigo Atencio, Alessandro Riep, Emmanuel Gomez, Diego Crego, Kevin Vazquez, Stefano Moreyra, Ezequiel Augusto Bonifacio.
La previa de Rosario Central e Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Dr. Lisandro de la Torre
- Historial: 9 cruces — Rosario Central ganó 4, Independiente Rivadavia ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 23/03/2026: Independiente Rivadavia 2-0 Rosario Central
- Próximo partido de Rosario Central: vs. Atlético Tucumán, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Tigre, sábado 17 de octubre