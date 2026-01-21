Arranca el Apertura 2026: los partidos de este jueves y la agenda completa de la Fecha 1

Se acabó la espera. Se terminaron las especulaciones. El esférico deslizándose sobre el verde césped vuelve a ser el protagonista excluyente del ámbito doméstico. Este jueves, con el desarrollo de cinco partidos, se pone en marcha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Por ello, la expectativa es total y absoluta.

Todo arrancará a las 17 horas de este jueves, con el compromiso que pondrá frente a frente a Aldosivi de Mar del Plata y Defensa y Justicia con el mítico Estadio José María Minella de la propia ciudad balnearia como testigo y como escenario. Esta temporada, el local buscará no tener problemas con el descenso, mientras que el visitante intentará ser protagonista.

Un rato más tarde, a las 20 horas y en el Florencio Sola, Banfield medirá fuerzas con Huracán. Este atractivo y prometedor compromiso entre el Taladro y el Globo contará con la particularidad de que los hinchas de la entidad del barrio porteño de Parque de los Patricios podrán acudir al estadio para alentar a su equipo. Sin dudas, un condimento extra.

Paralelamente, el Estadio 15 de Abril de la provincia de Santa Fe albergará el partido en el que batallarán Unión y Platense. El Tatengue, con el apoyo de todo su público, saldrá a la cancha con la premisa de hacerse con tres puntos realmente importantes, mientras que el Calamar, sumamente reforzado, tratará de dar el golpe sobre la mesa.

En último turno, ya a las 22:15 horas, el Vélez Sarsfield que comanda estratégicamente Guillermo Barros Schelotto afrontará una visita de riesgo a la provincia de Córdoba, donde jugará con Instituto. El Fortín quiere volver a ser protagonista de la parte alta de la tabla de posiciones y la Gloria no quiere fallar ante su público.

En simultáneo, la provincia de Santiago del Estero verá cómo rueda el balón en un partido entre el anfitrión Central Córdoba y el recientemente ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El Ferroviario no quiere dar lugar para ninguna sorpresa, en tanto que el Lobo buscará arrancar sumando para no sufrir con el descenso.

El trofeo del Torneo Apertura 2026.

La agenda completa de la Fecha 1 del Apertura 2026

JUEVES 22 DE ENERO

17:00 – Aldosivi vs. Defensa y Justicia

20:00 – Banfield vs. Huracán

20:00 – Unión vs. Platense

22:15 – Instituto vs. Vélez

22:15 – Central Córdoba vs. Gimnasia (Mendoza)

VIERNES 23 DE ENERO

19:00 – San Lorenzo vs. Lanús

20:00 – Independiente vs. Estudiantes (La Plata)

22:15 – Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

22:15 – Talleres vs. Newell’s

SÁBADO 24 DE ENERO

17:00 – Barracas Central vs. River

19:30 – Gimnasia (La Plata) vs. Racing

22:00 – Rosario Central vs. Belgrano

DOMINGO 25 DE ENERO

18:30 – Boca vs. Deportivo Riestra

21:00 – Argentinos vs. Sarmiento

21:00 – Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto)

DATOS CLAVE

El Torneo Apertura 2026 inicia este jueves 22 de enero con cinco partidos programados.

Banfield y Huracán jugarán con público visitante en el estadio Florencio Sola.