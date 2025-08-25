Es tendencia:
Así está el camino a la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual tras la igualdad de River ante Lanús

El Millonario cerró la sexta fecha del Torneo Clausura y se mantiene en la parte alta de la tabla anual.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani y Sebastián Driussi.
© GettyEdinson Cavani y Sebastián Driussi.

Este lunes se completó la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 con los 5 compromisos que le restaban. Mientras los equipos se van acomodando de cara a los octavos de final del certamen, otros miran de reojo la tabla anual con la chance de asegurar allí su participación en la Copa Libertadores.

El domingo, Boca Juniors y Argentinos Juniors hicieron los deberes al triunfar ante Banfield y Racing, respectivamente. Así, ambos se acercaron a los líderes de la anual, aunque el Xeneize fue quién quedó en el tercer puesto, que hoy da un boleto para la fase preliminar de la Libertadores.

La acción de la fecha continuó temprano este lunes con las victorias de Deportivo Riestra ante Sarmiento de Junín y de Vélez frente a Godoy Cruz. Más tarde, Central Córdoba goleó a Belgrano y Estudiantes le ganó por la mínima a Aldosivi para acercarse a las copas.

A último turno, a River Plate se le escaparon dos puntos sobre el final ante Lanús al igualar por 1-1. Así, los de Gallardo se mantienen segundos en la tabla anual, aunque aún en zona de clasificación directa a la fase de grupos, apenas dos puntos detrás de Rosario Central.

Así está la tabla anual

  1. Rosario Central 45 (Libertadores)
  2. River Plate 43 (Libertadores)
  3. Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
  5. San Lorenzo 38 (Sudamericana)
  6. Huracán 37 (Sudamericana)
  7. Barracas Central 37 (Sudamericana)
  8. Tigre 37 (Sudamericana)
  9. Deportivo Riestra 34 (Sudamericana)
  10. Estudiantes 33
  11. Racing 32
  12. Independiente Rivadavia 32
  13. Independiente 31
  14. Lanús 29
  15. Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Cómo se juega la fecha 7

