Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Los dos delanteros del Xeneize volvieron al gol y Miguel Ángel Russo va encontrando el equipo, con dos victorias consecutivas.

Por Toti Pasman

El festejo de los jugadores de Boca frente a Banfield.
© GettyEl festejo de los jugadores de Boca frente a Banfield.

En otro fin de semana que se podría llamar “romper la pared”, en La Bombonera rompió la pared Miguel Merentiel y rompió la pared Edinson Cavani. El primero no hacía un gol desde el partido contra Bayern Munich, hace más de dos meses. El segundo marcó su primer gol en el Torneo Clausura. Chau a los bloopers, chau a los goles errados. Abajó del arco sentenció el 2-0 para Boca.

La mejor noticia para el Xeneize, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, fue que, para mí, se vio el mejor partido de Leandro Paredes desde su vuelta. Más influyente en el juego, más cerca del área rival, más cerca del gol, rematando y dando pases gol. Con este nivel suyo, el hincha de Boca puede ilusionarse un poquitito y salir del fondo del mar.

Así Boca puede empezar a pensar en ganar esta Copa de la Liga, como así también clasificarse a la Copa Libertadores de América del año que viene. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo, con su tranquilidad habitual, casi que va encontrando el equipo.

Boca rompió la pared:

En líneas generales, faltan algunos retoques: ver si Juan Barinaga es el 4, ver si Rodrigo Battaglia es el acompañante de Paredes en la mitad de la cancha y ver si Merentiel tiene que jugar con Cavani o con otro delantero. Pero, por lo menos, se dieron dos victorias consecutivas del equipo de Russo.

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

ver también

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

A los hinchas de Boca no les importó su gol y lo destrozaron en las redes sociales tras la victoria vs. Banfield: “Un estorbo absoluto”

ver también

A los hinchas de Boca no les importó su gol y lo destrozaron en las redes sociales tras la victoria vs. Banfield: “Un estorbo absoluto”

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Franco Mastantuono, el recuperador

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
El derrumbe de un club argentino: de enfrentar a Boca y River en Primera a ser un equipo amateur en 10 años
Fútbol Argentino

El derrumbe de un club argentino: de enfrentar a Boca y River en Primera a ser un equipo amateur en 10 años

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años
Entrevista

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Mientras María Sharapova ganó 38,7 millones de dólares en premios, esto consiguió Serena Williams
Tenis

Mientras María Sharapova ganó 38,7 millones de dólares en premios, esto consiguió Serena Williams

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo