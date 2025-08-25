Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

En otro fin de semana que se podría llamar “romper la pared”, en La Bombonera rompió la pared Miguel Merentiel y rompió la pared Edinson Cavani. El primero no hacía un gol desde el partido contra Bayern Munich, hace más de dos meses. El segundo marcó su primer gol en el Torneo Clausura. Chau a los bloopers, chau a los goles errados. Abajó del arco sentenció el 2-0 para Boca.

La mejor noticia para el Xeneize, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, fue que, para mí, se vio el mejor partido de Leandro Paredes desde su vuelta. Más influyente en el juego, más cerca del área rival, más cerca del gol, rematando y dando pases gol. Con este nivel suyo, el hincha de Boca puede ilusionarse un poquitito y salir del fondo del mar.

Así Boca puede empezar a pensar en ganar esta Copa de la Liga, como así también clasificarse a la Copa Libertadores de América del año que viene. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo, con su tranquilidad habitual, casi que va encontrando el equipo.

Boca rompió la pared:

En líneas generales, faltan algunos retoques: ver si Juan Barinaga es el 4, ver si Rodrigo Battaglia es el acompañante de Paredes en la mitad de la cancha y ver si Merentiel tiene que jugar con Cavani o con otro delantero. Pero, por lo menos, se dieron dos victorias consecutivas del equipo de Russo.

