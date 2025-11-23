Así están los cruces de 4tos de final del Torneo Clausura tras la clasificación de Argentinos Juniors y Central Córdoba

Comenzó la fase de playoffs del Torneo Clausura y los cuatro equipos protagonistas de la jornada regalaron actuaciones imponentes. En el primer turno de este sábado, Vélez recibió a Argentinos Juniors en el José Amalfitani y luego fue el turno de Central Córdoba siendo local de San Lorenzo en Santiago del Estero.

Tras estos dos compromisos de octavos de final, se conocieron a los primeros dos clasificados a los cuartos del Clausura: Argentinos y Central Córdoba. Los triunfos ante el Fortín y el Ciclón aseguraron a los dirigidos por Nicolás Diez y Omar De Felippe estar entre los 8 mejores del certamen local y ahora esperan por su próximo rival.

En el caso del Bicho, este domingo por la noche sabrán si el contrincante de cuartos será Boca o Talleres, mientras que Central Córdoba espera por Rosario Central o Estudiantes de La Plata, que también se conocerá este domingo por la tarde.

Así se encuentran la llave completa del Torneo Clausura

Boca Juniors/Talleres -Domingo 20:00

Argentinos Juniors

Lanús/Tigre – Miércoles 21:30

Racing Club/River Plate – Lunes 19:30

Rosario Central/Estudiantes – Domingo 17:30

Central Córdoba

Unión/Gimnasia de La Plata – Lunes 22:00

Deportivo Riestra/Barracas Central – Lunes 17:00

El fixture del Torneo Clausura