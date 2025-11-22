Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Central Córdoba 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En Santiago del Estero, el Ferroviario y el Ciclón se miden en el primer duelo de eliminación directa y por un lugar en cuartos de final.

9' PT - Partido emparejado

Central Córdoba ya se acomodó en la cancha y buscar preocupar a San Lorenzo a través de la velocidad por los costados.

Publicidad

4' PT - ¡Lo tuvo Perelló!

Se escapó por la izquierda y remató cruzado, pero Gill le ahogó el primer grito de gol de la noche.

Tweet placeholder

3' PT - Mejor San Lorenzo en el arranque

Decidido a ir al frente y con una presión alta, el Ciclón domina los primeros minutos.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

En Santiago del Estero, Central Córdoba y San Lorenzo ya juegan por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

¡Salen los equipos!

Con los capitanes al frente, Central Córdoba y San Lorenzo ya están en el campo de juego del Estadio Único Madre de Ciudades.

Publicidad

Todo listo en Santiago del Estero

En instantes, el Ferroviario y el Ciclón saltarán al césped.

Con ambas hinchadas, se llena el estadio

En el Madre de Ciudades habrá parcialidad de San Lorenzo, por lo que se harán sentir los hinchas de ambos elencos.

Los jugadores, a calentar

Todos los futbolistas realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.

¡ASÍ FORMA CENTRAL CÓRDOBA!

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, José Florentin, Matías Vera; Matías Perelló, David Zalazar, Lucas Varaldo.

¡ASÍ VA SAN LORENZO!

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti. Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

Publicidad

Nacho Perruzzi palpitó el duelo

El volante de San Lorenzo habló en la previa del partido y manifestó: "Arranca lo mejor. Estamos muy unidos en busca del objetivo que queremos".

El equipo arbitral para Central Córdoba - San Lorenzo

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gisela Trucco

Por qué se juega en Santiago del Estero

Debido al reglamento que otorga la ventaja deportiva al mejor posicionado, es porque Central Córdoba salió 4° en la zona A y San Lorenzo 5° en la zona B.

Qué pasa en caso de triunfo, empate o derrota

  • El ganador avanza a los cuartos de final, donde se medirá contra el vencedor de Rosario Central - Estudiantes de La Plata.
  • En caso de empate, se jugarán 30 minutos más repartidos en 2 tiempos y, si persiste la igualdad, se definirá la serie en la tanda de penales.
  • El perdedor queda eliminado automáticamente del Torneo Clausura 2025.

Posibles formaciones de Central Córdoba y San Lorenzo

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera; Leonardo Heredia, Gastón Verón.

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti. Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

Publicidad

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
José Florentín y Orlando Gill, protagonistas de Central Córdoba y San Lorenzo.
José Florentín y Orlando Gill, protagonistas de Central Córdoba y San Lorenzo.

Este sábado a la noche, Central Córdoba recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y buscar la clasificación a la siguiente instancia. El partido en el Estadio Único Madre de Ciudades comienza a las 22 horas y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

Atlético Mineiro 0 vs. 0 Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana 2025: minuto a minuto

ver también

Atlético Mineiro 0 vs. 0 Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana 2025: minuto a minuto

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Qué pasa si San Lorenzo gana, empata o pierde hoy ante Central Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué pasa si San Lorenzo gana, empata o pierde hoy ante Central Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Menseguez recordó su experiencia con Simeone y reveló cómo se tramó su llegada a River con Ramón Díaz
River Plate

Menseguez recordó su experiencia con Simeone y reveló cómo se tramó su llegada a River con Ramón Díaz

AFA pagó la deuda que San Lorenzo tenía con Alexis Cuello
Fútbol Argentino

AFA pagó la deuda que San Lorenzo tenía con Alexis Cuello

Por qué el GP de Las Vegas es la última oportunidad para Franco Colapinto de sumar puntos en la Fórmula 1 2025
FÓRMULA 1

Por qué el GP de Las Vegas es la última oportunidad para Franco Colapinto de sumar puntos en la Fórmula 1 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo