Central Córdoba 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este sábado a la noche, Central Córdoba recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y buscar la clasificación a la siguiente instancia. El partido en el Estadio Único Madre de Ciudades comienza a las 22 horas y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.
