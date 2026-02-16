Así se vería La Bombonera si fuese la cancha de River y el Monumental, la de Boca

Es una realidad que La Bombonera es sinónimo de Boca, al mismo tiempo que El Monumental es igual a decir River. Por ese motivo es que los relacionamos automáticamente entre sí y solo los imaginamos de una manera: tal cual son. Sin embargo, BOLAVIP hizo una recreación de cómo serían si se invirtieran los colores de los estadios de los dos equipos más importantes del país.

Si hay algo que identifica a los clubes más grandes del fútbol argentino, no caben dudas que son sus establecimientos y el aspecto de ellos. A su vez, el Xeneize pasaría a tener el recinto con la mayor capacidad de la región y uno de los más grandes del planeta en ese ítem. En contraparte, el Millonario sería dueño de una de las canchas más míticas y reconocidas a lo largo y ancho del mundo.

Lo cierto es que, para poner sobre la mesa esta inédita cuestión, BOLAVIP se encargó de realizar la ilustración para conocer a detalle cómo sería dicho escenario imaginario. Sin más preámbulo, Boca poseería el Estadio Monumental ubicado en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una capacidad actual de 85.018 espectadores y con proyectos de llegar a 100.000.

Así sería el Estadio Monumental de Boca Juniors. (Gemini IA)

Es una inmensa sorpresa por el fuerte impacto que generar en el primer golpe de vista, sumado a que es un mundo ficticio pero que en algún punto pudo haber sido un hecho. Pero luego de la presentación inicial, pasemos a la vereda opuesta que no se queda atrás y hasta deja perplejos a todos aquellos que ven por primera vez cómo sería el recinto del Millonario ubicado en La Boca.

Si La Bombonera fuera la casa de River tendría una capacidad actual para 58.840 espectadores, con constantes trabajos de refacción y mejoras parciales, además de futuros proyectos de ampliación. En este caso hipotético, el elenco rojiblanco tendría su cancha en Brandsen 805 y a pocas cuadras del Riachuelo, tal como en sus inicios cuando fue formado en el barrio que hoy pertenece a su rival.

Así sería La Bombonera de River Plate. (Gemini IA)

Cómo serían los estadios de Independiente y Racing

El Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Racing. (Gemini IA)

El Estadio Cilindro de Avellaneda de Independiente. (Gemini IA)

Cómo serían los estadios de San Lorenzo y Huracán

El Estadio Pedro Bidegain de Huracán. (Gemini IA)