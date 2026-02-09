Fue candidato a presidente de River y pidió que se insulte a los jugadores: “Se puteó hasta a Labruna”

River jugó uno de los peores partidos de los últimos años el pasado sábado ante Tigre. Los de Marcelo Gallardo venían de un 2025 complicado, pero el inicio de 2026 había sido alentador, con victorias ante Barracas Central y Gimnasia, además de un empate frente a Rosario Central en condición de visitante. Todo eso se desmoronó con la dura caída ante el Matador por 4 a 1 en el Estadio Monumental.

Los ánimos estuvieron caldeados en Núñez. Si bien el equipo había logrado una mejoría tanto en los resultados como en el juego, el 2025 todavía está muy fresco en la memoria colectiva y el Monumental le hizo saber a los jugadores que había un enojo importante. Los principales apuntados fueron Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Quien salió este lunes -a través de sus redes sociales- con un mensaje que poco aporta a la tranquilidad fue Luis Belli Príncipe, quien fue candidato a presidente en las últimas dos elecciones. En la de 2021 salió último y solamente sacó un 3,7% de los votos, mientras que en la de 2025 -con todo el aparato de Antonio Caselli- fue tercero con un 9,6% de los votos.

El polémico mensaje de Luis Belli

En su cuenta de X, Luis Belli Príncipe escribió: “Qué bien le vendría a este River la histórica San Martín de la identidad y la exigencia. ´No hay que insultar a los jugadores´ dicen algunos. Y cada vez son más. Esa San Martín puteó hasta a Labruna. La guardia pretoriana de nuestra historia. Cuánto la necesitamos”.

Un mensaje oportunista que no aporta nada

El hincha se puede manifestar como quiera, pero Luis Belli es una persona con una responsabilidad distinta. Su rol político en River en los últimos años hace que sus palabras tengan otro sentido y no se puede decir cualquier cosa, ni mucho menos salir a pedir que se insulte a los jugadores. Si bien la representatividad que tiene es mínima, ya que nunca superó el 10% de los votos en una elección, este mensaje tiene un tinte oportunista que busca destruir en lugar de construir.

