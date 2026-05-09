Cómo ver Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Este sábado 9 de mayo se enfrentan Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro tiene a Pablo Echavarría como árbitro principal, mientras que en el VAR está Gastón Monsón Brizuela.
¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?
El duelo de Boca ante Huracán, que comenzará a partir de las 19:00 horas, se podrá ver a través de TNT Sports, a través del Pack Fútbol. También a través de las apps de Flow, DGO y Telecentro Play (requiere suscripción previa al Pack Fútbol).
- Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1020 (HD) de Telecentro
El último cruce entre Boca y Huracán se dio en Parque Patricios, en 2025. (Rodrigo Valle/Getty Images)
Las probables formaciones de Boca y Huracán
BOCA: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
HURACÁN: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
La terna arbitral de Boca vs. Huracán
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Romero
Pablo Echavarría, el árbitro de Boca – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)
Boca vs. Huracán, horario país por país
- Argentina: 19.00 horas
- Brasil: 19.00 horas
- Uruguay: 19.00 horas
- Paraguay: 19.00 horas
- Chile: 19.00 horas
- Bolivia: 18.00 horas
- Venezuela: 18.00 horas
- Ecuador: 18.00 horas
- Perú: 17.00 horas
- Colombia: 17.00 horas
- México: 16.00 horas
Días y horarios de los octavos de final del Apertura
SÁBADO 9 DE MAYO
- 16:30 – Talleres vs. Belgrano
- 19:00 – Boca vs. Huracán
- 21:30 – Argentinos vs. Lanús
- 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión
DOMINGO 10 DE MAYO
- 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
- 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
- 19:00 – River vs. San Lorenzo
- 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)