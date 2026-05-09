Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Apertura

Cómo ver Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Claudio Úbeda y Diego Martínez, los entrenadores de ambos equipos, buscarán la clasificación hacia los cuartos de final.

Boca y Huracán se enfrentan por los octavos de final del Apertura.
© Prensa Boca / Prensa HuracánBoca y Huracán se enfrentan por los octavos de final del Apertura.

Este sábado 9 de mayo se enfrentan Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro tiene a Pablo Echavarría como árbitro principal, mientras que en el VAR está Gastón Monsón Brizuela.

¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?

El duelo de Boca ante Huracán, que comenzará a partir de las 19:00 horas, se podrá ver a través de TNT Sports, a través del Pack Fútbol. También a través de las apps de Flow, DGO y Telecentro Play (requiere suscripción previa al Pack Fútbol).

  • Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
  • Canales 112 (SD) y 1020 (HD) de Telecentro
El último cruce entre Boca y Huracán se dio en Parque Patricios, en 2025. (Rodrigo Valle/Getty Images)

El último cruce entre Boca y Huracán se dio en Parque Patricios, en 2025. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Las probables formaciones de Boca y Huracán

BOCA: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Ver también

El panorama de Edinson Cavani en Boca: cuándo volvería a jugar

Ver también

Jordy Caicedo advirtió a Boca de cara a los octavos de final: “Podemos hacerle daño”

HURACÁN: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

La terna arbitral de Boca vs. Huracán

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Diego Romero
Pablo Echavarría, el árbitro de Boca – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Pablo Echavarría, el árbitro de Boca – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Boca vs. Huracán, horario país por país

  • Argentina: 19.00 horas
  • Brasil: 19.00 horas
  • Uruguay: 19.00 horas
  • Paraguay: 19.00 horas
  • Chile: 19.00 horas
  • Bolivia: 18.00 horas
  • Venezuela: 18.00 horas
  • Ecuador: 18.00 horas
  • Perú: 17.00 horas
  • Colombia: 17.00 horas
  • México: 16.00 horas

Días y horarios de los octavos de final del Apertura

SÁBADO 9 DE MAYO

  • 16:30 – Talleres vs. Belgrano
  • 19:00 – Boca vs. Huracán
  • 21:30 – Argentinos vs. Lanús
  • 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión

DOMINGO 10 DE MAYO

  • 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
  • 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
  • 19:00 – River vs. San Lorenzo
  • 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)
Julián Mazzara
Julián Mazzara
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones