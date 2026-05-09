Cómo ver Boca vs. Huracán por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Claudio Úbeda y Diego Martínez, los entrenadores de ambos equipos, buscarán la clasificación hacia los cuartos de final.

Este sábado 9 de mayo se enfrentan Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro tiene a Pablo Echavarría como árbitro principal, mientras que en el VAR está Gastón Monsón Brizuela.

¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?

El duelo de Boca ante Huracán, que comenzará a partir de las 19:00 horas, se podrá ver a través de TNT Sports, a través del Pack Fútbol. También a través de las apps de Flow, DGO y Telecentro Play (requiere suscripción previa al Pack Fútbol).

Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1020 (HD) de Telecentro

El último cruce entre Boca y Huracán se dio en Parque Patricios, en 2025. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Las probables formaciones de Boca y Huracán

BOCA: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

HURACÁN: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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La terna arbitral de Boca vs. Huracán

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

Pablo Echavarría, el árbitro de Boca – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Boca vs. Huracán, horario país por país

Argentina: 19.00 horas

Brasil: 19.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

Paraguay: 19.00 horas

Chile: 19.00 horas

Bolivia: 18.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Ecuador: 18.00 horas

Perú: 17.00 horas

Colombia: 17.00 horas

México: 16.00 horas

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Días y horarios de los octavos de final del Apertura

SÁBADO 9 DE MAYO

16:30 – Talleres vs. Belgrano

19:00 – Boca vs. Huracán

21:30 – Argentinos vs. Lanús

21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión

DOMINGO 10 DE MAYO