El campeón del mundo que Córdoba adoptó como propio no cree que haya grandes favoritismos en el clásico que dará inicio a los octavos de final del Torneo Apertura.

Aunque es un confeso admirador del fútbol europeo de estos tiempos, no habrá partido este sábado que pueda tentar a Héctor Baley con no sintonizar el clásico cordobés que Talleres y Belgrano disputarán desde las 16.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, para dar inicio por todo lo alto a los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 defendió el arco de la “T” desde 1981 hasta que tomó la decisión de retirarse en 1987. Curiosamente, en esos seis años no disputó ni un clásico de manera oficial, por transitar ambos clubes diferentes realidades, y solo recuerda un amistoso apenas llegado al club, en el que le tocó perder.

Para Baley, que tras dejar el fútbol no quiso dejar Córdoba hasta el día de hoy, no suele haber favoritos en la previa de un Talleres vs. Belgrano y el cara a cara de este sábado no será la excepción. “Lo que produce el clásico acá es impresionante, trasciende a nivel país. El apoyo de los hinchas, que llenan las canchas… Me gustaría que gane Talleres, pero no veo un favorito entre los dos”, le dijo a BOLAVIP el ex arquero que también fue campeón de Libertadores e Intercontinental con Estudiantes, así como de Primera División con Independiente.

Baley revolucionó Córdoba con su llegada a Talleres.

Y explicó: “No interesa en qué puesto clasificó uno u otro. Es un clásico, hay que jugarlo y hay que ganarlo. No creo que influya la localía en el Kempes, por más gente que haya, porque no se siente tanta presión. Y no se si podrá influir la experiencia, que tiene más Belgrano”.

En relación a esto último, Baley destacó diferencias sustanciales en la confección del plantel de un equipo y otro: “Belgrano tiene jugadores que ha repatriado como Zelarrayán, Mudo Vázquez, Rigoni. También un técnico con una capacidad bárbara como Zielinski. Pero hay que ver si esa pertenencia va a influir. Tevez está haciendo un muy buen trabajo en Talleres, con un plantel muy corto, sin grandes figuras, pero le rinde”.

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Un deseo para el clásico

“Esperemos que sea un clásico tranquilo, que no haya violencia, que no pase nada adentro de la cancha con los jugadores. Sin dudas el que pierda se va a tener que bancar las cargadas, porque así es el clásico”, señaló el campeón del mundo que también dejó buenos recuerdos en sus pasos por Colón de Santa Fe y Huracán.

Y para no dejar dudas sobre sus planes de este sábado, aclaró: “Vi los partidos de PSG vs. Bayern, Bayern vs. Real Madrid, Arsenal vs. Atlético, pero me quedo con el clásico cordobés que tanta gente lleva y tantas cargadas y jodas deja”.

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¿Dónde ver Talleres vs. Belgrano?

El clásico cordobés que Talleres y Belgrano disputarán este sábado desde las 16.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura, podrá verse en vivo y en directo por ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol.

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