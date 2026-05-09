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Torneo Apertura

Qué pasa si hay empate entre Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura

En el Estadio Mario Alberto Kempes, se lleva a cabo el único clásico correspondiente a los octavos de final del Apertura.

Talleres y Belgrano protagonizan el único clásico de los octavos de final del Apertura.
© Getty ImagesTalleres y Belgrano protagonizan el único clásico de los octavos de final del Apertura.

Este sábado 9 de mayo se enfrentan Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro tiene a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que en el VAR está Hernán Mastrángelo.

¿Qué pasa si hay empate entre Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura?

En el caso de que Talleres y Belgrano culminen igualados al finalizar el tiempo reglamentario, el desarrollo se extenderá por una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el resultado persiste, habrá tanda de penales para definir al clasificado.

En el último clásico cordobés, Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi.

En el último clásico cordobés, Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi.

La terna arbitral de Talleres vs. Belgrano

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Lucas Pardo
Darío Herrera, árbitro argentino.

Darío Herrera, árbitro argentino.

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Talleres vs. Belgrano, horario país por país

  • 16.30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 15.30: Bolivia y Venezuela
  • 14.30: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (Central-CST)
  • 13.30: Estados Unidos (Montaña-MST), México
  • 12.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

DATOS CLAVES

  • Talleres y Belgrano disputan los octavos de final en el Estadio Mario Alberto Kempes.
  • Darío Herrera es el árbitro principal designado para este clásico del Torneo Apertura.
  • Un empate tras el tiempo reglamentario obligará a una prórroga de 30 minutos y penales.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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