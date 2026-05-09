En el Estadio Mario Alberto Kempes, se lleva a cabo el único clásico correspondiente a los octavos de final del Apertura.

Este sábado 9 de mayo se enfrentan Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro tiene a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que en el VAR está Hernán Mastrángelo.

¿Qué pasa si hay empate entre Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura?

En el caso de que Talleres y Belgrano culminen igualados al finalizar el tiempo reglamentario, el desarrollo se extenderá por una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el resultado persiste, habrá tanda de penales para definir al clasificado.

En el último clásico cordobés, Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi.

La terna arbitral de Talleres vs. Belgrano

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

Darío Herrera, árbitro argentino.

Talleres vs. Belgrano, horario país por país

16.30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15.30: Bolivia y Venezuela

14.30: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (Central-CST)

13.30: Estados Unidos (Montaña-MST), México

12.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

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