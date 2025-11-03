Con Boca a punto de clasificar y River en problemas, así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores tras la fecha 14

Este lunes se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y, a falta de solamente dos jornadas, la tabla anual está más picante que nunca. Después de lo que fue un fin de semana muy caliente y con encuentros electrizantes, empiezan a tomar forma los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana del 2026.

Ya es un hecho conocido que Rosario Central es el líder y el único que ya aseguró su participación en la siguiente edición de la competición más importante del continente, a través de esta vía. Detrás vienen Boca, que consiguió un enorme triunfo ante Estudiantes, y River, que atraviesa un pésimo presente y no hace más que acumular derrotas por el campeonato doméstico.

Rosario Central es el único equipo que ya clasificó a la Libertadores 2026 por tabla anual. (Getty Images)

Lo cierto es que este lunes Huracán venció 3-1 a Defensa y Justicia y quedó a tiro de la Copa Sudamericana. Tigre empató 0-0 con Belgrano y, por diferencia de gol, se metió en puestos de clasificación a competiciones internacionales. En el Clásico del Sur, Banfield venció 2-1 a Lanús y ahora el Granate salió del lote de equipos que están en posiciones del segundo certamen de la región.

Cabe recordar que este domingo 9 de noviembre Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, donde se sacarán puntos entre sí y generarán fuertes cambios en la tabla anual. Mientras tanto, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central siguen atentamente cada movimiento para escalar algunas posiciones.

Así quedó la tabla anual

1 Rosario Central (Libertadores) 65 30 40:15 25 18 11 1 2 Boca (Libertadores) 56 30 48:23 25 16 8 6 3 River (Fase previa – Libertadores) 52 30 41:22 19 14 10 6 4 Argentinos (Copa Sudamericana) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Riestra (Copa Sudamericana) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 San Lorenzo (Copa Sudamericana) 49 30 26:20 6 13 10 7 7 Racing (Copa Sudamericana) 47 30 40:29 11 14 5 11 8 Barracas (Copa Sudamericana) 47 30 38:34 4 12 11 7 9 Tigre (Copa Sudamericana) 46 30 31:23 8 12 10 8 10 Lanús 46 30 28:22 6 12 10 8 11 Huracán 46 30 28:24 4 12 10 8 12 Estudiantes 42 30 34:34 0 11 9 10 13 Independiente 41 30 35:25 10 10 11 9

