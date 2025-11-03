Con Boca a punto de clasificar y River en problemas, así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores tras la fecha 14

Este lunes se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y, a falta de solamente dos jornadas, la tabla anual está más picante que nunca. Después de lo que fue un fin de semana muy caliente y con encuentros electrizantes, empiezan a tomar forma los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana del 2026.
Ya es un hecho conocido que Rosario Central es el líder y el único que ya aseguró su participación en la siguiente edición de la competición más importante del continente, a través de esta vía. Detrás vienen Boca, que consiguió un enorme triunfo ante Estudiantes, y River, que atraviesa un pésimo presente y no hace más que acumular derrotas por el campeonato doméstico.
Rosario Central es el único equipo que ya clasificó a la Libertadores 2026 por tabla anual. (Getty Images)
Lo cierto es que este lunes Huracán venció 3-1 a Defensa y Justicia y quedó a tiro de la Copa Sudamericana. Tigre empató 0-0 con Belgrano y, por diferencia de gol, se metió en puestos de clasificación a competiciones internacionales. En el Clásico del Sur, Banfield venció 2-1 a Lanús y ahora el Granate salió del lote de equipos que están en posiciones del segundo certamen de la región.
Cabe recordar que este domingo 9 de noviembre Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, donde se sacarán puntos entre sí y generarán fuertes cambios en la tabla anual. Mientras tanto, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central siguen atentamente cada movimiento para escalar algunas posiciones.
Así quedó la tabla anual
|1
|Rosario Central (Libertadores)
|65
|30
|40:15
|25
|18
|11
|1
|2
|Boca (Libertadores)
|56
|30
|48:23
|25
|16
|8
|6
|3
|River (Fase previa – Libertadores)
|52
|30
|41:22
|19
|14
|10
|6
|4
|Argentinos (Copa Sudamericana)
|51
|30
|39:21
|18
|14
|9
|7
|5
|Riestra (Copa Sudamericana)
|51
|30
|31:17
|14
|13
|12
|5
|6
|San Lorenzo (Copa Sudamericana)
|49
|30
|26:20
|6
|13
|10
|7
|7
|Racing (Copa Sudamericana)
|47
|30
|40:29
|11
|14
|5
|11
|8
|Barracas (Copa Sudamericana)
|47
|30
|38:34
|4
|12
|11
|7
|9
|Tigre (Copa Sudamericana)
|46
|30
|31:23
|8
|12
|10
|8
|10
|Lanús
|46
|30
|28:22
|6
|12
|10
|8
|11
|Huracán
|46
|30
|28:24
|4
|12
|10
|8
|12
|Estudiantes
|42
|30
|34:34
|0
|11
|9
|10
|13
|Independiente
|41
|30
|35:25
|10
|10
|11
|9
