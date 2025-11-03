Es tendencia:
Con Boca a punto de clasificar y River en problemas, así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores tras la fecha 14

A falta de solamente dos jornadas para que termine la fase regular del Torneo Clausura 2025, la tabla empieza a definirse.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Merentiel y Paulo Díaz, jugadores de Boca y River.
Este lunes se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y, a falta de solamente dos jornadas, la tabla anual está más picante que nunca. Después de lo que fue un fin de semana muy caliente y con encuentros electrizantes, empiezan a tomar forma los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana del 2026.

Ya es un hecho conocido que Rosario Central es el líder y el único que ya aseguró su participación en la siguiente edición de la competición más importante del continente, a través de esta vía. Detrás vienen Boca, que consiguió un enorme triunfo ante Estudiantes, y River, que atraviesa un pésimo presente y no hace más que acumular derrotas por el campeonato doméstico.

Rosario Central es el único equipo que ya clasificó a la Libertadores 2026 por tabla anual. (Getty Images)

Lo cierto es que este lunes Huracán venció 3-1 a Defensa y Justicia y quedó a tiro de la Copa Sudamericana. Tigre empató 0-0 con Belgrano y, por diferencia de gol, se metió en puestos de clasificación a competiciones internacionales. En el Clásico del Sur, Banfield venció 2-1 a Lanús y ahora el Granate salió del lote de equipos que están en posiciones del segundo certamen de la región.

Cabe recordar que este domingo 9 de noviembre Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, donde se sacarán puntos entre sí y generarán fuertes cambios en la tabla anual. Mientras tanto, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central siguen atentamente cada movimiento para escalar algunas posiciones.

Así quedó la tabla anual

1Rosario Central (Libertadores)653040:152518111
2Boca (Libertadores)563048:23251686
3River (Fase previa – Libertadores)523041:221914106
4Argentinos (Copa Sudamericana)513039:21181497
5Riestra (Copa Sudamericana)513031:171413125
6San Lorenzo (Copa Sudamericana)493026:20613107
7Racing (Copa Sudamericana)473040:291114511
8Barracas (Copa Sudamericana)473038:34412117
9Tigre (Copa Sudamericana)463031:23812108
10Lanús463028:22612108
11Huracán463028:24412108
12Estudiantes423034:34011910
13Independiente413035:251010119
DATOS CLAVE

  • Rosario Central es el único equipo ya clasificado a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual (fecha 14 del Torneo Clausura 2025).
  • El triunfo de Huracán 3-1 ante Defensa y Justicia lo dejó cerca de clasificar a la Copa Sudamericana.
  • El Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 9 de noviembre y generará fuertes cambios en la tabla anual.
