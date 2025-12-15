Es tendencia:
Mientras suena para Boca, Miguel Borja es seguido de cerca por un viejo conocido de la Copa Libertadores

Tras la confirmación de su salida de River, el colombiano tiene ofertas tentadoras sobre la mesa.

Por Agustín Vetere

© GettyMiguel Borja analiza su próximo paso.

De cara al 2026, la situación de Miguel Borja ya asoma como una de las grandes novelas del mercado de pases. El atacante colombiano no continuará en River Plate y, mientras decide su próximo destino, coquetea con la idea de vestir la camiseta de Boca Juniors.

Sus declaraciones, junto a las de su hermano, abrieron la puerta a un ciclo en el Xeneize, pegado a su etapa en el Millonario. En la misma línea, su representante dialogó este lunes con la prensa y evitó descartar la posibilidad de que se mude al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

“Miguel prioriza estar en un grande del continente. Está preparado para grandes retos y busca una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia”, explicó Juan Pablo Pachón. Y no le cerró la puerta a Boca: “Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible”.

Lo cierto es que en el Xeneize aún no iniciaron gestiones por el futbolista cafetero, con quien podrán firmar un vínculo a partir del 1 de enero. Sin embargo, hay otro equipo importante que ya se adelantó y podría contar con Borja entre sus filas en 2026.

Cruz Azul aceleró por Borja

Según la información de Gustavo Yarroch, Borja le avisó a la dirigencia de River que ya firmó un precontrato con el combinado de la Liga MX. Así, se encaminaría su nueva etapa como futbolista profesional.

De concretarse, el colombiano resignaría la oportunidad de volver a jugar la Copa Libertadores en un gigante sudamericano. En cambio, representará a Cruz Azul en los certámenes norteamericanos, ya que no disputa la Libertadores desde 2012, en lo que fue su tercera y última aparición como invitado. Cabe recordar que fue finalista en 2003, cayendo precisamente ante Boca por penales.

Tras romperla en la Messi Cup, afirman que Bruno Cabral se encamina a firmar su primer contrato con River: “Un proceso lógico”

En síntesis

  • Miguel Borja dejará River Plate y su agente no descartó una posible llegada a Boca.
  • El colombiano ya firmó un precontrato con Cruz Azul según informó Gustavo Yarroch.
  • Juan Pablo Pachón confirmó que el objetivo del delantero es jugar el próximo Mundial.
