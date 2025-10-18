Es tendencia:
El Ogro Fabbiani reveló el motivo por el que no piensa renunciar como DT de Newell’s: “No me voy a ir”

La Lepra no levanta cabeza pero el entrenador confirmó que va a seguir en el cargo. "Hay que poner la cara, los huevos y el corazón", aseguró.

Por Joaquín Alis

El Ogro Fabbiani reveló el motivo por el que no piensa renunciar como DT de Newell’s: "No me voy a ir"
© Getty ImagesEl Ogro Fabbiani reveló el motivo por el que no piensa renunciar como DT de Newell’s: "No me voy a ir"

Newell’s sumó una nueva derrota y su situación es más que preocupante. La Lepra solo pudo ganar dos veces en el Torneo Clausura y el 3 a 1 ante Argentinos fue su sexto partido al hilo sin sumar de a tres. Aún así, Cristian Fabbiani confirmó que seguirá siendo el entrenador.

En conferencia de prensa, el Ogro aseguró estar “caliente por la situación“, teniendo en cuenta que su equipo se había puesto en ventaja pero no pudo sostener el resultado. “Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Nos hacemos los goles nosotros mismos y, cuando nos atacan, terminamos pagando”, expresó.

Con su continuidad en duda, el estratega se mantuvo firme en lo que viene declarando en las últimas semanas: “Yo no me voy a ir”. A la hora de dar sus argumentos, Fabbiani simplemente explicó: “Sabía dónde me metía cuando llegué“.

“Volvemos a jugar en dos semanas ante Unión, luego visitaremos a Huracán y cerraremos la fase regular frente a Racing. Hay que poner la cara, los huevos y el corazón en estas tres fechas y corregir los errores individuales”, soltó el Ogro pensando en lo que le queda en 2025.

Y cerró: “No hay que poner excusas, hay que trabajar, mejorar y sacar esto adelante. Tenemos que mejorar todo, desde el arquero hasta los delanteros. El partido contra Unión será clave”.

Lo que le queda a Newell’s

Con once puntos, Newell’s se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de la Zona A y en esta fecha puede quedarse sin chances matemáticas de llegar a los octavos de final. Por fortuna, el equipo de Fabbiani no sufre ni en la tabla de promedios ni en la anual, pero sabe que debe sumar puntos para no pasarla mal en la próxima temporada.



A la Lepra le quedan tres partidos y dos de ellos son en el Estadio Marcelo Bielsa: Unión, Huracán (en el Ducó) y Racing. Sumar en esas fechas será clave para el equipo y sobre todo para el Ogro y sus aspiraciones de mantenerse en el cargo.

