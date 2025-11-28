Es tendencia:
A un mes de su salida de Newell’s, Fabbiani destrozó a Maxi Rodríguez, bancó a Banega y reveló un inesperado episodio con Keylor Navas: “No lo sabe nadie”

El Ogro exculpó a los jugadores de las causas de su salida. Apuntó a la política y al rol de los ídolos del club.

Por Juan Ignacio Portiglia

A poco más de un mes de su salida, el Ogro aseguró no creer que los jugadores le hubiesen soltado la mano.
Pasó poco más de un mes desde que Cristian Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell’s, tras una crisis de resultados que se profundizó tras la derrota en el clásico ante Rosario Central y dejó incluso a varios referentes muy distanciados de los hinchas, como sucedió con Ever Banega.

Con tiempo suficiente de reflexión y expresas ganas de volver a dirigir, El Ogro descartó conjeturas sobre la posibilidad de que los propios jugadores de La Lepra le hubiesen soltado la mano, pero sí apuntó contra algunos ídolos del club, como Maxi Rodríguez, por no haber prestado al plantel el apoyo suficiente durante su estadía y sí estar haciéndolo ahora que Lucas Bernardi asumió la conducción.

“Fue difícil, porque llegamos a un club tomado por los hinchas, por la situación. El objetivo era no descender y se cumplió. Obvio que uno siempre quiere mejorar. Y todavía no sé por qué me fui. Fue político para mí. Después de perder contra Gimnasia, el presidente me llamó y me dijo que quería descomprimir, que él se iba a hacer cargo de todo. Me llamó la atención. Me dolió porque puse la cara cuando nadie la quería poner“, comenzó diciendo durante la entrevista concedida a ESPN F90.

Y sobre su relación con el plantel, explicó: “Nunca desconfié. Estaba todo el día en el club. Me tocó un plantel muy honesto, con gente grande en la que me apoyé y que la verdad dejaron la vida. Son momentos, rachas que nos tocó vivir. Los jugadores lo sufrieron”.

Fabbiani aseguró que su salida no tuvo que ver con un boicot de los jugadores.

Para ejemplificar cómo le pesaba la situación incluso a los futbolistas más experimentados, Fabbiani hizo referencia a una conversación que mantuvo con Keylor Navas, quien semanas después dejaría el equipo de manera imprevista para fichar con los Pumas de México. “Un día antes de Banfield, tuve una charla con Keylor en el vestuario de la concentración. No lo sabe nadie. Él se quería ir, quería estar cerca de su papá que había tenido un infarto y se me puso a llorar. Si Keylor Navas se puso a llorar por la situación que estaba pasando el club, imaginate los más chicos”, recordó.

Su mala relación con Bernardi y la ausencia de los ídolos

“Con el técnico de tercera no tenía relación, parecía un club aparte”, dijo Cristian Fabbiani para referirse a Lucas Bernardi, quien fue el que finalmente terminó reemplazándolo en el cargo de entrenador del plantel profesional. “Cero onda. Hay que decirlo porque después gana un partido, se pone a llorar y queda bien él y quedo mal yo que puse la cara”, agregó.

“El ego de las personas, cuando vos llegás a un club y hay ídolos, es muy difícil. Cuando yo me fui, al otro día fueron todos. Miren la foto”, continuó. Al ser consultado sobre si esa referencia incluía a Maxi Rodríguez, remarcó: “Todos. El único era el Gato Fórmica. Después, los otros, cuando yo pedí ayuda no apareció ninguno. Las cosas se dicen. No sé si no me querían, ni si querían estar ellos. A Maxi lo llamé, obvio. Y nada“.

Banca a Ever Banega

Entre los referentes que tenía dentro del plantel, Cristian Fabbiani puso en valor el aporte de Ever Banega, quien terminó en malos términos con los hinchas el último Torneo Clausura. “Me ayudó un montón. Se ponía el equipo al hombro, jugaba desgarrado, con dolor de rodilla, se infiltraba. Pero era imposible mediar con los históricos“, dijo.

En síntesis

  • Cristian Fabbiani dejó de ser DT de Newell’s tras la derrota en el clásico contra Rosario Central.
  • Fabbiani criticó a í dolos como Maxi Rodríguez por no apoyarlo y sí a su reemplazo, Lucas Bernardi.
  • El Ogro reveló que el arquero Keylor Navas se fue a Pumas de México tras llorar por la situación del club.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

