Newell’s despidió al Ogro Fabbiani tras advertir que no iba a renunciar

Después de la dura derrota ante Argentinos Juniors, que significó el sexto partido consecutivo para Newell’s sin conocer la victoria, Cristian Fabbiani fue despedido. Ignacio Astore, presidente de la Lepra, tomó la decisión de echar al entrenador ante su negativa a renunciar.

En la conferencia de prensa posterior a la caída en La Paternal, el Ogro aseguró que no iba a dejar su cargo. “Sabía dónde me metía cuando llegué”, argumentó el estratega a última hora del viernes. Finalmente su ciclo se terminó por una decisión dirigencial a tres fechas de la finalización del Torneo Clausura.

El contrato de Fabbiani en Newell’s, que se hizo cargo del primer equipo el pasado 19 de febrero, finalizaba el 31 de diciembre de 2026. Ahora, el club deberá buscar a un reemplazante para que se haga cargo del plantel en los compromisos ante Unión, Huracán y Racing.

El dramático momento futbolístico que atraviesa el conjunto rosarino es el argumento principal para el fin de ciclo del ex delantero. “Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Nos hacemos los goles nosotros mismos y, cuando nos atacan, terminamos pagando”, declaró anoche en el Estadio Diego Armando Maradona..

Los números del Ogro Fabbiani como DT de Newell’s

El ciclo de Fabbiani se terminó luego de 26 partidos, con un saldo de 9 victorias, 9 empates y 8 derrotas, obteniendo 36 puntos de 78 posibles. En el Clausura, tuvo una campaña para el olvido, con apenas 2 triunfos, 5 igualdades y 6 caídas. La última vez que sumó de a tres fue el 12 de septiembre, cuando le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán.

El balance del Ogro en los clásicos también fue negativo, ya que perdió los dos que disputó. En febrero, cayó 2 a 1 en el Estadio Marcelo Bielsa, mientras que en el Gigante de Arroyito fue victoria canalla por 1 a 0 en agosto.

