Cristian Chimino usó una frase de Juan Román Riquelme para defender el momento que atraviesa Olimpo de Bahía Blanca: “Me tienen harto”

El experimentado lateral derecho se refirió a la racha negativa que está viviendo su equipo, con cinco partidos sin ganar.

Si bien se encuentra puntero en su grupo en el Torneo Federal A, el presente de Olimpo de Bahía Blanca no es el mejor, debido a que acumula una racha de cinco encuentros sin ganar, con cuatro empates y una derrota, por lo que sus perseguidores se le acercaron.

Referido a esta situación, Cristian Chimino, uno de los experimentados futbolistas del plantel del Aurinegro, habló con el streaming de Interior Futbolero, en donde citó una frase de Juan Román Riquelme para defender el momento que atraviesa el elenco comandado por Carlos Mungo.

“La verdad que sí, me tienen harto, pero porque quieren que juguemos bien en el Federal A. Para la gran mayoría defender es jugar mal. Si vos no jugas con tres delanteros, no asociás, no tenes el 80% de la posesión de pelota, y no tenes el biri biri que les gusta a ustedes es jugar mal”, inició sobre las críticas que recibe su equipo por este momento que está pasando.

Siguiendo por la misma línea, citó una frase que dejó Juan Román Riquelme en su época como futbolista de Boca, cuando fue consultado respecto a si su equipo jugaba bien o si tenía suerte. ”Seremos menos malos que los demás entonces”, soltó Chimino.

Y agregó con sus fundamentos: “Vas primero desde la fecha uno, sos el equipo al que menos le convirtieron, sos el equipo que más ganó, sos el equipo que menos perdió. Entonces ¿qué quieren? Decime ¿qué quiere, que ganemos todos los partidos 4 a 0?”.

#FederalA



🗣️🌶️ “¿QUÉ QUIEREN? ¿QUE GANEMOS 4 A 0 TODOS LOS PARTIDOS?”



🎙️🌗 La contundente respuesta de Cristian Chimino a las críticas de cómo juega @Olimpo_Oficial pese a que el Aurinegro bahiense es puntero invicto de su zona en un mano a mano exclusivo con #IFStreaming pic.twitter.com/JVN5cmQ8kG — Interior Futbolero (@InteriorFut) July 1, 2026

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En cuanto al presente de Olimpo en el Federal A, está puntero en su grupo con 24 unidades, producto de 6 victorias, 6 empates y 1 derrota en 13 presentaciones. Por esta racha de cinco sin ganar, Alvarado se le acercó a un punto, mientras que Kimberley a 2. A pesar de esto, tienen un encuentro menos, por lo que pueden aumentar la diferencia.

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