Ángel Di María, caliente tras la clasificación de Rosario Central: “Hay gente que habla de más”

Fideo anotó un gol ante Independiente, fue ovacionado en el Gigante de Arroyito y habló de la polémica de la semana.

Este domingo por la tarde, Rosario Central venció 3-1 a Independiente y selló la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 al dar vuelta el partido. Al término del cotejo y tras convertir un gol, Ángel Di María rompió el silencio y sorprendió a todos con una declaración contundente, en la que hizo referencia a la decisión de no acreditar a los medios partidarios del Rojo.

Cabe recordar que Fideo convirtió el empate parcial en la última jugada del primer tiempo, fundamental para que se produzca la remontada en el complemento y se desate un verdadero delirio en el Estadio Gigante de Arroyito. Una vez consumada la victoria frente al Rojo, la máxima figura del Canalla habló en exclusiva con ESPN Premium e hizo un fuerte descargo.

¡¡EL ÁNGEL DE LOS GOLES IMPORTANTES!! ¡DI MARÍA SACÓ UN HERMOSO ZURDAZO A COLOCAR Y MARCÓ EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE!



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Lo cierto es que, tras el triunfo de Rosario Central, primero corrigió al periodista. “No lo empaté, lo empatamos. El equipo hizo un gran trabajo, demostramos que jugamos al fútbol“, manifestó Di María en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el campeón del mundo expresó: “Hacemos las cosas y trabajamos muy bien. Nosotros demostramos dentro de la cancha“.

Inmediatamente después, el capitán del conjunto rosarino redobló la apuesta y fue por más. “Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo“, sentenció Angelito ante el micrófono y la cámara. En ese sentido, continuó con su declaración y fue allí cuando también aportó: “Terminan involucrando a los jugadores, que no tenemos nada que ver“.

Ángel Di María, figura de Rosario Central. (@RosarioCentral)

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Sin ir más lejos, Fideo se mantuvo en el mismo camino y sostuvo: “Hablé con muchos de los chicos de Independiente durante el partido, las cosas externas quedan afuera, entre nosotros estuvo todo bien, se vio hasta el final”. Y como no podía ser de otra manera, cerró la idea con una frase que resalta aún más. “Eso es lo más lindo del fútbol“, culminó sobre el entendimiento con los rivales.

Por último, se refirió a la clasificación a los cuartos de final y expresó: “Estamos muy felices porque los chicos se están adaptando muy bien. El equipo va, Central va, estamos en un carnaval muy lindo“. Para cerrar sus dichos, el ex Real Madrid, PSG y Manchester United, añadió: “Estamos jugando muy seguido, pero de local con la gente, te da para pelear por mucho“.

"DEMOSTRAMOS QUE JUGAMOS AL FÚTBOL. Y CENTRAL VA…". Ángel Di María, la figura del partido en el triunfazo de Rosario Central ante Independiente.



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