De arruinar la vuelta de Riquelme a contarle las patadas en el Mundial de Clubes: Di María y un histórico nuevo cruce con Boca

No hay razones para sugerir que entre Ángel Di María y Boca existe una rivalidad especial, pero sí varios condimentos para hacer de su presentación de este domingo, con la camiseta de Rosario Central y en el Gigante de Arroyito, un partido especial ante El Xeneize, con una connotación histórica.

Hasta la fecha, solo dos veces lo enfrentó de manera oficial y son nada menos que 18 años los que separan un partido del otro. La primera vez fue en febrero de 2007, en un partido enmarcado en la vuelta de Juan Román Riquelme a La Bombonera tras su paso por el fútbol español. Recostado sobre la izquierda del ataque, Di María le dio tantos problemas a Hugo Ibarra que Miguel Russo, también hoy DT de Boca, decidió reemplazarlo por Clemente Rodríguez.

Aquel encuentro finalizó con igualdad 1-1, lo que frustró la posibilidad de que sea completo el festejo del ahora presidente del Xeneize. Angelito, que solo tenía 19 años, dejó tan buena impresión que Mauricio Macri llamó al Canalla para intentar su fichaje, aunque le sería imposible competir con los 6 millones de euros que desembolsó Benfica para llevarlo a Europa meses después.

El segundo y hasta el momento último enfrentamiento entre Ángel Di María y Boca se dio este mismo año, pero con Fideo despidiéndose de Benfica en el Mundial de Clubes. El equipo argentino llegó a estar en ventaja de dos goles en el Hard Rock Stadium de Miami, pero el rosarino descontó desde el punto de penal justo antes del descanso y luego sería Nicolás Otamendi el encargado de marcar la igualdad definitiva en el complemento.

Di María y Paredes se enfrentarán tras compartir plantel en la Selección Argentina, PSG y Juventus.

Las declaraciones de Angelito post partido dejaron mucha tela para cortar, porque así como agradeció el cariño que recibió desde las tribunas de parte de los hinchas del Xeneize, no dudó en exponer la rudeza con que el equipo de Russo trató a él y sus compañeros dentro de la cancha: “Nosotros ya sabemos lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, y hubo momentos en los que como equipo no pudimos manejarlo, no pudimos superar esas cosas como las patadas, los cortes, hacer tiempo, pero lo importante es que sacamos un empate“, dijo sobre el partido que planteó Boca.

Un pedido de disculpas que no fue

Un gesto de Di María después de marcar el descuento de Benfica ante Boca en el Mundial de Clubes provocó que en las redes sociales se interpretara como pedido de disculpas a los hinchas, pero el propio jugador lo desmintió con humor durante las declaraciones que concedió en zona mixta. “No pedí disculpas, saludé a mi familia, pero bueno, todos están diciendo que pedí disculpas. Viene bien igual, ja”, explicó.

Además, minimizó algunos de los insultos aislados que recibió y agradeció al grueso de los hinchas del Xeneize por el cariño: “Es algo muy lindo tener la ovación de otros hinchas que no sean los de Rosario Central. Aparte estoy usando otra camiseta, pero ellos me demostraron cariño. Estoy muy agradecido”, dijo.

Partido histórico en Arroyito

El tercer partido que Ángel Di María disputará ante Boca no solo será histórico por ser el primero en Arroyito, sino también porque debido a la presencia de Leandro Paredes en la visita será la primera vez que dos campeones del mundo en Qatar se enfrenten de manera oficial en el fútbol argentino.

“Lea es como un hermano para mí y tenemos una relación muy linda entre nuestras familias, no va a ser fácil enfrentarlo”, había expresado en TyC Sports el ídolo del Canalla, que no solo compartió Selección Argentina con el mediocampista del Xeneize, sino también plantel tanto en PSG como en Juventus.

Declaraciones picantes

Una opinión de Di María que sí le puso algo de picante al duelo que se disputará este domingo desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito tuvo lugar después que se volvieran frecuentes las opiniones sobre cierta complicidad arbitral que venía favoreciendo al Canalla a lo largo del Clausura.

“Si hablamos de que ayudan a Central porque estoy yo, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel”, manifestó Angelito en aquel momento, resaltando que El Xeneize había sido favorecido en el encuentro que marcó su segunda victoria consecutiva en el certamen.

