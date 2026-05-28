Uvita Fernández y el Mudo Vázquez le respondieron a Hernán Castillo: ”Sabe muy poco”

Continúan las repercusiones por lo que fue la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino que Belgrano le ganó agónicamente a River en el Estadio Mario Alberto Kempes el pasado domingo 24 de mayo. En este caso, por unos comentarios que hizo el periodista Hernán Castillo sobre los jugadores del Pirata.

Resulta que el periodista confeso hincha del Millonario, en medio de la indignación por el resultado, descargó con munición pesada contra los jugadores del equipo dirigido por Ricardo Zielinski en su espacio en el canal de streaming Love: ”Comparamos los planteles de Belgrano y River… en Belgrano juega el Mudo Vázquez que hace 6 meses jugaba en China… ¡En China! Nosotros vamos, nos ponemos en forma y jugamos. Ese trabó con un pibe de 18 años, tiró el centro y puso la pelota del tercer gol”.

Además, también le apuntó al Chino Zelarayán, a Uvita Fernández y a Lucas Passerini: ”Zelarayán juega parado, Uvita está más gordo que yo, Passerini que no se mueve tres metros para un lado ni para el otro y te ganan el partido porque River jugó un partido de porquería. Fue a jugar un partido de campeonato, no una final. La final la jugó la gente que no daba más de los nervios”.

Las respuestas del plantel de Belgrano no tardaron en llegar a pocas horas de haber consumado el primer título en primera división para la institución. El primero en recoger el guante fue Lucas Passerini, que mediante su cuenta de Twitter citó el video y le pidió que cerrará el ”ort*” y tildó a sus comentarios de ”mala leche”.

Es imposible no querer al uvita jsjsjsjsjs pic.twitter.com/fveN81iyUk — LA POPU PIRATA CAB (@LAPOPUPIRA7ACAB) May 27, 2026

Después llegó el turno de Uvita, que en una conversación con ‘La Voz del Interior’ contó cuál fue su reacción con Hernán Castillo: ”Es un loco. Le mandé mensaje privado, pero no me contestó. La con… de tu madre le puse. Así le va a ir, a las personas que son mala leche les va mal. Es una falta de respeto, le hemos dado notas mil veces”.

Publicidad

Por su parte, el Mudo Vázquez expresó: ”No me interesa, no hay que darle importancia a gente que sabe muy poco”. En tanto que Juan Carlos Olave, ayudante de Zielinski, descargó: ”Como gana un equipo del interior le quieren bajar la espuma. Es periodismo polémico que yo no lo comparto. Tienen que sumar seguidores, me gusta… que se yo. Nosotros demostramos en cancha que fuimos los mejores”.

Las copas a las que clasificó Belgrano por ser campeón del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba, al ser campeón del Torneo Apertura 2026, aseguró su participación en el Trofeo de Campeones, el cual disputará ante el ganador de Torneo Clausura. Y si gana, se medirá al campeón de la Copa Argentina en la Supercopa Argentina (y si vence disputará la Recopa Argentina). Además, ya sabe que participará de la Copa Libertadores 2027.