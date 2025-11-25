Es tendencia:
En medio de las polémicas, AFA tomó una controversial decisión con el futuro de la Primera Nacional

La casa madre del fútbol argentino emitió un comunicado anunciando el final de una etapa en el Ascenso.

Por Bruno Carbajo

© Prensa AFAAFA tomó una revolucionaria medida con el Ascenso.

Fin de una era en el Ascenso. Tras casi una década, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que tomó la decisión de no renovar su contrato con Torneos y el Grupo Clarín por la televisación de la Primera Nacional y Primera B, abriendo un panorama inédito para la próxima temporada.

Así lo anunció este martes la casa madre del fútbol nacional mediante un comunicado oficial. En el escrito, puso en conocimiento que “finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019, relativo a la televisación de los torneos mencionados”.

Bajo ese contexto, reconoció que ya se encuentra analizando los pasos a seguir con el futuro de las transmisiones televisivas. Y el panorama abre dos opciones: crear su propio canal o analizar nuevas ofertas. “Esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas”, detalló.

Por último, el comunicado expresó que el trasfondo de la decisión tiene como fin último “la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales“.

De esta manera, restan tan solo cinco partidos por transmitirse bajo la actual señal: la definición de la final del reducido de la Primera Nacional, entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, sumado a las semifinales y la final por el segundo ascenso de la Primera B. Una vez completados estos encuentros, se abrirá formalmente una nueva etapa en la gestión televisiva del fútbol argentino.

Datos clave

  • AFA no renovará contrato con Torneos y Grupo Clarín para televisar el Ascenso.
  • La medida abarca a la Primera Nacional y Primera B desde la próxima temporada.
  • Se analiza crear una plataforma propia o recibir nuevas ofertas para las transmisiones.
