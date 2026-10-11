Dónde ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s Old Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El lunes 12 de octubre, el Estadio Víctor Legrotaglie será escenario de un partido entre vecinos de tabla: Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys llegan con los mismos 17 puntos y las ganas de cortar una racha floja.

Ninguno de los dos ganó en sus últimas tres presentaciones y ambos necesitan un triunfo para asomar a la mitad de tabla alta del Clausura. Con posiciones casi calcadas, el que gane se acomoda mejor para lo que viene.

Horario del partido

Argentina: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia de Mendoza no la pasa bien: viene de caer 0-3 como visitante ante Estudiantes y antes había empatado sin goles de local frente a Deportivo Riestra. Antes de eso, otra derrota, 0-2 ante Defensa y Justicia. Son tres partidos sin ganar y el local necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente.

Newell's Old Boys llega algo más sólido pero también sin ganar en sus últimos compromisos como local: empató 0-0 con Lanús en su cancha y antes había igualado 1-1 con Vélez, también de local. Entre medio, logró una victoria ajustada por 1-0 ante Platense como visitante. El equipo rosarino busca cortar la seguidilla de empates y despegarse en la tabla.

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El historial entre Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez. En marzo de este año, Newell's se impuso por 1-0, en lo que fue el único antecedente directo entre estos dos equipos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Newell's Old Boys vs. Gimnasia de Mendoza 1-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

En síntesis