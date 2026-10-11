Dónde ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s Old Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

El lunes 12 de octubre, el Estadio Víctor Legrotaglie será escenario de un partido entre vecinos de tabla: Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys llegan con los mismos 17 puntos y las ganas de cortar una racha floja.
Ninguno de los dos ganó en sus últimas tres presentaciones y ambos necesitan un triunfo para asomar a la mitad de tabla alta del Clausura. Con posiciones casi calcadas, el que gane se acomoda mejor para lo que viene.
Horario del partido
- Argentina: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia de Mendoza no la pasa bien: viene de caer 0-3 como visitante ante Estudiantes y antes había empatado sin goles de local frente a Deportivo Riestra. Antes de eso, otra derrota, 0-2 ante Defensa y Justicia. Son tres partidos sin ganar y el local necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente.
Newell's Old Boys llega algo más sólido pero también sin ganar en sus últimos compromisos como local: empató 0-0 con Lanús en su cancha y antes había igualado 1-1 con Vélez, también de local. Entre medio, logró una victoria ajustada por 1-0 ante Platense como visitante. El equipo rosarino busca cortar la seguidilla de empates y despegarse en la tabla.
El historial entre Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys
El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez. En marzo de este año, Newell's se impuso por 1-0, en lo que fue el único antecedente directo entre estos dos equipos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Newell's Old Boys vs. Gimnasia de Mendoza
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys se enfrentan este lunes 12 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Gimnasia de Mendoza suma 17 puntos en el torneo.
- Newell's Old Boys suma 17 puntos en el torneo.