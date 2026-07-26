Quién es el árbitro de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura

Por la primera fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra y Boca se enfrentan en su estreno con el objetivo de lograr una victoria para iniciar bien en el certamen, y además que les permita escalar posiciones en la tabla anual.

Para este encuentro, el designado para impartir justicia es el experimentado Hernán Mastrángelo, de 45 años y que tiene un largo recorrido en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, formó parte del último mundial al ser encargado del VAR en distintos partidos.

Con casi 10 años dirigiendo en Primera División, Mastrángelo logró convertirse en uno de los árbitros internacionales de Argentina. En las últimas temporadas además se especializó en VAR y llegó a ocupar este lugar tanto en la final de la Copa Libertadores 2024 como del Mundial de Clubes 2025.

A lo largo de su carrera, dirigió a Boca en 17 oportunidades y el saldo es positivo para el Xeneize, con ocho victorias, cinco empates y tan solo cuatro derrotas. La última vez que impartió justicia con el elenco de la Ribera, fue en julio del año pasado, cuando perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán por Copa Argentina.

En cuanto a Deportivo Riestra, fueron 7 las veces que tuvo a Mastrángelo como juez principal. En las mismas cosechó tres victorias, dos empates y dos derrotas. Su última vez con el Malevo fue en la segunda fecha del Torneo Apertura de este año, en la caída 1 a 0 contra Defensa y Justicia como local.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

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