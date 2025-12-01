Quién es el árbitro en Barracas Central vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes por la tarde, Barracas Central recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en un partido híper caliente que define la clasificación a las semifinales. El encuentro en cuestión comienza a partir de las 17 horas en el Estadio Claudio Tapia y cuenta con la transmisión de ESPN Premium y el minuto a minuto en Bolavip.

Es un compromiso estelar porque no solo define un boleto a la siguiente instancia y un nuevo eliminado, sino que además Estudiantes de La Plata espera pacientemente por conocer a su rival. En medio de la tremenda polémica y pelea que protagoniza con la Asociación del Fútbol Argentino, está próximo a enfrentarse con su clásico o el Guapo, club íntimo de Chiqui Tapia.

Lo cierto es que para este enfrentamiento por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol designó a Hernán Mastrángelo como el árbitro encargado de impartir justicia entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata. De esta manera, el experimentado de 43 años es el principal colegiado en el cotejo que tiene lugar en la tarde del lunes.

Hernán Mastrángelo, experimentado árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Sin embargo, no está solo sino que compone una de las piezas del equipo arbitral. Junto a Mastrángelo, está Maximiliano Del Yesso como juez de línea 1 y Pablo Gualtieri como juez de línea 2, cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo. En caso de suma emergencia o para controlar los bancos de suplentes, Pablo Giménez es el cuarto árbitro designado para este duelo.

A su vez, el fútbol argentino también cuenta con la herramienta tecnológica que tanta controversia continúa dejando en las jugadas decisivas que marcan un antes y un después de los partidos. Encargado del VAR está Jorge Baliño, que tiene como principal ladero a Diego Romero como AVAR, siendo así el asistente para definir las acciones que necesiten ser revisadas por ellos.

