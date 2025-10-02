La tajante decisión de Hernán Mastrángelo con Rocky Balboa tras el escupitajo a Marcos Acuña en el escándalo final de Racing vs. River

El final del partido donde River eliminó a Racing de la Copa Argentina fue muy picante. Los dirigidos por Gustavo Costas fueron a buscar a Marcos Acuña, quien le hizo gestos a la tribuna académica y se generó una gran tangana en medio del campo de juego.

Adrián ‘Rocky’ Balboa fue uno de los grandes protagonistas de la gresca, dado a que escupió al Huevo Acuña en su rostro, y el árbitro Hernán Mastrángelo no lo expulsó, pero sí lo informó ante el Tribunal de Disciplina.

El delantero uruguayo ahora se expone a una durísima sanción que, a priori, debería cumplir en la próxima edición de la Copa Argentina. Todavía no analizaron la acción, por lo que no se conoce la posible suspensión. Pero sería por más de dos partidos.

Durante los próximos días, desde el Tribunal de Disciplina elevarán la sanción del ex Unión, quien ingresó en el complemento para intentar revertir el resultado, algo que finalmente no pudo lograr.

Gustavo Costas se quejó del arbitraje de Mastrángelo

El DT de Racing cuestionó la expulsión de Adrián Martínez cuando el partido estaba llegando a su fin. En conferencia de prensa, Costas expresó: “A Maravilla lo iban a buscar. En la jugada que lo echa, tenía que haber echado a los dos de última. Fue el fastidio que venía perdiendo y no la pudo meter”.

Más allá de la polémica de Marcos Acuña y de la repudiable reacción de Balboa, el partido estuvo plagado de tensiones y polémicas, en las que Mastrángelo y su CT estuvieron en el medio de la cuestión.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia vs. Racing o River

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.