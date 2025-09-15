Es tendencia:
El cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes tras el empate entre Rosario Central y Boca: “No tiene nombre”

Al término del partido, los campeones del mundo con la Selección Argentina protagonizaron un ida y vuelta en las redes sociales.

Por Nahuel De Hoz

© GettyLeandro Paredes y Ángel Di María, durante el partido entre Boca y Rosario Central.

Este domingo en el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca, se vivieron distintos momentos que se llevaron las luces de la jornada. Además de la tremenda ovación a Miguel Ángel Russo que bajó desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito, también se enfrentaron dos campeones del mundo que regresaron al fútbol argentino después de muchos años: Ángel Di María y Leandro Paredes.

Durante el partido electrizante, Fideo y el volante se sacaron chispas en reiteradas ocasiones debido a que estaban en constante enfrentamiento por sus respectivas posiciones. El ídolo del Canalla jugó de enganche y el crack del Xeneize fue el mediocampista central, por lo que los cruces se dieron una y otra vez a lo largo del compromiso que se disputó en la reconocida ciudad santafesina.

Lo cierto es que, a través de las redes sociales, Di María y Paredes cruzaron mensajes públicos. El primero que comenzó con este particular ida y vuelta fue el ex Roma y Zenit, que subió una historia a su cuenta personal de Instagram y, junto a una foto de ambos en el post partido, escribió: “Qué placer compartir tantas cosas juntos y qué placer es verte jugar. Te quiero amigo”.

Como no podía ser de otra manera, Angelito no tardó en responder desde su perfil de la principal plataforma virtual. Fue en ese preciso momento cuando compartió el posteo de su ex compañero y aprovechó para dejarle dos frases. “Lo que jugas a esto amigo, no tiene nombre. Te quiero Mucho”, sostenía el primero de ellos. Al lado, Fideo también completó: “Qué lindo verte”.

La historia de Ángel Di María en su cuenta personal de Instagram.

Bien vale destacar que ambos fueron las figuras excluyentes del encuentro, tal como se esperaba en la previa por sus notables condiciones técnicas. A base del control casi absoluto de la pelota, Paredes manejó los tiempos del cotejo durante prácticamente todo el tiempo y fue, sin lugar a dudas, el punto más alto de Boca en la tarde electrizante que se vivió en el Gigante de Arroyito.

En la vereda opuesta, sobran las palabras para mencionar lo que hizo Fideo. Ni bien el Xeneize se había puesto en ventaja, Di María convirtió un golazo olímpico que sirvió para empatar el marcador que luego terminó como resultado final. Además de ser el futbolista que más peligró fabricó en el local, salió ovacionado por todo el estadio a pocos minutos del final cuando Ariel Holan lo reemplazó.

Di María sobre el reencuentro con Miguel Russo

No solo que ni bien saltaron al campo de juego Di María se acercó a saludarlo, sino que también hizo una relevación ante los medios. “Estaba feliz de poder verlo, ya había hablado el año anterior que iba a volver, después no se dio y me sentí en falta con él. En el Mundial de Clubes se lo dije y me entendió“, confesó Fideo. Luego, agregó: “Poder darle un beso y un abrazo es algo muy lindo”.

